02 Şubat 2019 08:53
Son Düzenlenme Tarihi: 03 Şubat 2019 14:15

Bakan Kurum: Salda Gölü'nü millet bahçesi yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "Salda Gölü'nü millet bahçesi yapacağız" açıklamasına tepki büyüyor.

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Bakan Kurum: Salda Gölü'nü millet bahçesi yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Salda Gölü'nün bulunduğu alanı millet bahçesi yapacağız' dedi | Fotoğraf: Abdulhamit Topal/AA

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    Burdur’da doğal güzelliğiyle ve kum yapısıyla öne çıkan Salda Gölü’ne “millet bahçesi” yapılacağı duyuruldu. Çevre Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan ve içerisinde otopark, mescit, tuvalet, bungalov, kafe gibi yapıların bulunduğu projeye tepki büyük.

    Projeye bir tepki de CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker’den geldi. Göker, “Mars yüzeyinde bulunan toprak yapısıyla benzer özellikler taşıyan Salda Gölü’nün, bembeyaz kumsallarıyla birlikte benzersiz bir görsel şölen oluşturmakta olduğu ve Maldiv Adalarına benzetildiği bilinmektedir. Dünya üzerinde Mars yüzeyine benzer 2 bölgeden (diğeri Kanada’da) biri olan Salda Gölü, akademik çalışmalara konu edildiği için mutlaka koruma alanı ilan edilmeli ve çevresinde yapılaşma olmasına kesinlikle müsaade edilmemelidir” dedi.

    Ortada Uzungöl gibi kötü bir örnek bulunduğunu söyleyen Göker, “Türkiye’nin en güzel doğa harikalarından biri olan Trabzon ilinin simgesi Uzungöl’ün çevresindeki yapılaşma nedeniyle nasıl kirlendiği ve manzarasının yok olduğu herkesin malumudur. Salda Gölü'nün çevresinde yapılacak olan bir yapılaşma gölün tüm orijinalitesini ve doğal yapısını bozacaktır” ifadelerini kullandı.

    “Ben yaptım oldu” mantığını kimsenin kabul edemeyeceğini söyleyen Göker, “Hastane yerinin Burdur Belediyesince onaylanmadığı halde Çevre Bakanlığınca onaylanarak şehrin bir ucuna yapılması örneğinde olduğu gibi, doğal sit alanı olan Salda Gölü'ne park yapmak çevreye ve Salda Gölü markasına ihanet olacaktır. Salda Gölü çevresinde olacak olan herhangi bir yapılaşma doğa katliamına yol açmakla eşdeğerdir. Millet Bahçesi adı altında yapılması planlanan proje derhal durdurulmalıdır. Salda Gölü’ne ihanet eden ve gölümüze göz diken bu tarz projelere karşı mücadelemiz her zamanve her platformda sürecektir” dedi. (HABER MERKEZİ)

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