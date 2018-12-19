‘Millet bahçelerinin amacı rant projelerinin satışını kolaylaştırmak’

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, millet bahçelerine ilişkin AKP’nin “Yeşil alan yaratıyoruz” söyleminin samimi ve gerçekçi olmadığını söyledi. Candan, millet bahçelerinin amacının rant projelerinin satışını kolaylaştırmak ve Cumhuriyet’in değerleriyle hesaplaşmak olduğunu vurguladı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, millet bahçelerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, AKP’nin “Yeşil alan yaratıyoruz” söyleminin samimi ve gerçekçi olmadığını belirtti.

Mimarlar Odası Ankara Şube toplantı salonunda yapılan basın toplantısında konuşan Candan, millet bahçelerinin kentlerin rant odaklı inşasının bir ürünü olduğunu kaydetti. “Yeşil alan üretiyoruz” denilerek masum bir kılıf bulunmaya çalışıldığını belirten Candan, bu projelerin kent alanlarını neoliberal politikalar kapsamında sermayenin pazarı haline getirmeyi amaçladığını ve Cumhuriyetin izlerinin silinmeye çalışıldığını belirtti. Candan, “Melih Gökçek’in 23 buçuk yıllık belediye başkanlığı döneminde, 16 yıllık AKP iktidarından biliyoruz. AOÇ gibi bir alanı talan eden, buraya kaçak saray, Ankapark inşa eden bir zihniyetin insanları özgürleştiren bir yeşil alan planladığını düşünmüyoruz” dedi.

EMLAK FİYATLARI ARTTI

Millet bahçesi olarak planlanan yerlerde emlak fiyatlarının artışına dikkat çeken Candan, amacın millet bahçesi adı altında daha önce planladıkları rant projelerinin satışını kolaylaştırmak olduğunu belirtti. Candan, “Biz bunu Ankara’da Pasifik İnşaat tarafından yapılan EGO hangarlarının yıkılarak yerlerine yüz karşı yapılar yapıldığı ve günde 30 bin kişinin giriş çıkış yapabileceği büyük ölçekli projelerden görüyoruz. Millet bahçesi de Pasifik İnşaatın bu büyük ölçekli projesi projelendirilirken, bunun önünün açılabilmesi için ortaya çıktı” dedi.

'ASIL MİLLET BAHÇESİ AOÇ VE GEZİ PARKI’YDI'

Toplantıya katılan Mimarlar Odası MYK üyesi Ali Hakkan da millet bahçelerine bakıldığında milletin değil rantın bahçesi olduğunu, küresel şirketlerin arka bahçesine döndüğünü söyledi. Asıl millet bahçelerini milletin elinden alındığını belirten Hakkan, “Millet bahçesi Cumhuriyet’in kurucu mekanı AOÇ idi. Şimdi çöküntü alanı olan ve Ankaralılar’ın sahip çıkmadığı Gençlik Parkı’ydı, her tarafı işgal edilmiş Güvenpark’tı, bugün güvenlik nedeniyle giremediğimiz Meclis Parkı’ydı, Cumhurbaşkanı’nın halen hesaplaşmaya çalıştığı Gezi Parkı’ydı” dedi.

‘MİLLET BAHÇESİ YERİNE VAR OLANLARI KORUYUN’

MO Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi Nihal Evirgen de krizin yaşandığı, inşaat sektörünün küçüldüğü bir dönemde devletin paraya ihtiyacı olması nedeniyle millet bahçelerinin insanların paralarının elinden alınmasının ve “Daha fazla nasıl rant devşiririz” projesi olduğunu söyledi. Evirgen ekonomik kriz döneminde millet bahçesi, Ankapark gibi projeler yapmak yerine var olan yeşil alanları korumanın önemine dikkat çekti. Evirgen, “Bizim istediğimiz yeşil alan millet bahçesinden farklı olarak, belli ideolojilerin değil, tüm kamusal kesimlerin yan yana gelebildiği, bütün kamunun malı olmalı” dedi.

‘KENTLERİ MAHVEDEN MİMAR VE MÜHENDİSLER DEĞİL YÖNETENLERDİR’

Candan, Murat Bardakçı’nın “Zırvalığa bakın! Yeşil alanlara ve millet bahçelerine rant avcıları değil, şehir plâncısı mimarlar karşı çıkıyor!” başlığıyla yayınlanan ve TMMOB’yi hedef aldığı köşe yazısına da tepki gösterdi.

Ülkenin her köşesinin AKP döneminde hunharca kirletildiğini belirten Candan, “Cumhuriyetin en önemli eserleri yıkıldı bu dönemde. Bu kentleri kimin mahvettiği ortada, mimar, mühendisler değil, ülkeyi yönetenlerdir. Bu iktidarla birlikte davranan teknik insanlar olabilir. Ancak bunlar hiçbir zaman meslek odalarını temsil etmedi, edemeyecekler de. Kaç Saraçoğlu Mahallesi yapıldı AKP döneminde? Cumhuriyet’in yaptıklarını görmemek için kör olmak gerekiyor. Bunu görmeyen de kültür yoksunudur. Selçuklu, Osmanlı eserleriyle kimse övünmesin. Cumhuriyet kendisinden önceki hiçbir dönem arasında ayrım yapmaz. Bu değerler dünyanın kültürel mirasıdır. Cumhuriyet sizin gibi kültürel değerleri yıkıp otopark yapmıyor” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Millet Bahçesi, ‘rant bahçesi’ oldu