Millet Bahçesi Projesi AKP'li vekilin eşine rant oldu

Ankara'da yapılması planlanan Millet Bahçesi daha toprağa kazma vurulmadan rant tartışmalarına dönüştü. Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ın 9 Haziran 2018’da Ankaralılara ‘müjde’ olarak açıkladığı proje, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanında bulunan devasa bir arazi üzerine kurulacak.

1 milyon 700 bin metrekare alana sahip olacak proje için Erdoğan, “İngiliz’in 200 bin metrekareden oluşan Hyde Park’ı varsa bizim de burada devasa millet bahçemiz olacak” demişti.

Söz konusu proje için daha hazırlık aşamasında iken yanı başındaki arazide Pasifik İnşaat isimli şirket tarafından ‘Merkez Ankara Projesi’ isimli bir konut projesi başlatıldı. Projeyi yürüten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Fatih Erdoğan, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi.

Merkez Ankara Projesi’nin şehrin en büyük yeşil alanı ve Millet Bahçesi’ne komşu olacağı söylenerek yapılan reklamların ardından söz konusu dairelerin satışlarına başlanmış durumda. 125 bin metrekare alanda yapılan olan söz konusu projenin hasılatı 4.2 milyar TL.

‘ADLİYE BİNASINI TAŞIMAK İSTEDİLER’

Büyük bir alanı kapsayan Merkez Akara Projesi’ni ve yaratılan rantı değerlendiren Mimarlar Odası (MO) Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yapılanın bir ‘kentsel arındırma projesi’ olduğunu söyledi.

İnşaatın yapıldığı alanın 125 bin metre karelik bir alan olduğunu belirten Candan, bu alanda arazinin yaklaşık 12 katı büyüklüğünde 1 milyon 333 bin metre karelik bir inşaatın başladığını dile getirdi. Merkez Ankara Projesi kapsamında okul, alışveriş merkezi, kamu yapıları, ibadethane, ofis yapıları, otel ve konutların olduğunu söyleyen Candan, bu konuda Çevresel Etki Değerlendirme Raporu'nun (ÇED) yargıya taşındığını ve yargının verdiği karar bu kadar yüksek yoğunluklu bir sürecin hava kirliliğine neden olacağı yönünde olduğunu aktardı.

Candan, Adliye binasının Merkez Ankara'nın yanına taşınmasının planlandığı ama açtıkları davalarda adliyenin taşınamayacağı ortaya çıkınca satışlarla ilgili bir hareketlenme yaratmak için Millet Bahçeleri'nin gündeme getirildiğini ifade etti. Candan “Aslında bu proje Pasifik İnşaat’ın başlattığı Merkez Ankara Projesi kapsamında genel olarak sunulmuş durumda. Merkez Ankara Projesi, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na (GYO) teklif edildiği aşamada Millet Bahçesi projesi bir yeşil aks olarak gündeme gelmiş ama GYO tarafından kabul edilmemişti” bilgilerini verdi.

Pasifik İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı'nın AKP ile olan ilişkisine dair ise Candan, “Genelde rant alanlarını yandaşlarına açıyorlar" dedi. Candan, kent merkezine ve Roma kalıntıların çok yakınında olan bir bölgede 4.5 emsallik yüksek yoğunluklu bir projenin hayata geçiriliyor olmasının, bunun bir rant projesi olduğunu gösterdiğini ekledi.

‘KENTSEL OPERASYON PROJESİ’

İktidarın Millet Bahçesi gibi projelerle Ankara’yı kendi ideolojik bakış açılarına uygun sermaye birikiminin bir parçası haline getirdiğini belirten Candan, “Millet Bahçeleri’nin, rant projelerinin satışını kolaylaştıracak bir reklam bahçesi olma noktasına doğru gittiğini görüyoruz. Merkez Ankara projesinin satış reklamlarına da baktığımızda ‘Millet Bahçesine Komşu’, ‘Millet Bahçesi manzaralı yapılar’ diye geçiyor” dedi.

Merkez Ankara Projesi ile birlikte Millet Bahçesi'nin büyük bir kentsel operasyon projesi oluğunu söyleyen Candan, “Bu proje bir taraftan rant bir taraftan da var olan değerlerimizin tahribatını ortaya koyuyor. Bu tahribatın durdurulması şart. Ama kaçak sarayda ‘mahkeme kararını uygulamayacağım’ diyen bir Cumhurbaşkanı varken, hukukun yeniden inşası gerekiyor” dedi. (Ankara/MA)