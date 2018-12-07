Millet BahÃ§esi, â€˜rant bahÃ§esiâ€™ oldu

CHP Milletvekili Murat Emir, 'Millet BahÃ§esi' projesini Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±. Emir, 'Millet BahÃ§esi projesi yandaÅŸlara rant bahÃ§esi oldu' dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AKP’nin seçim beyannamesinde yer alan, ‘Millet Bahçesi’ projesinin ihale sürecini, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’Ä±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle bir önergeyle Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

Murat Emir, önergesinin gerekçesinde; CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n ‘Millet Bahçesi’ projesinin yandaÅŸlara ‘rant bahçesi’ne dönüÅŸtüÄŸünü, söz konusu projenin hayata geçirildiÄŸi ÅŸehirlerde ihalelerin; Kamu Ä°hale Kanunu’nun 21’nci Maddesinin “b” fÄ±krasÄ±nda tarif edilen usulle, yani kapalÄ± pazarlÄ±k yöntemiyle, sadece ihaleyi yapacak olan belediyenin davet ettiÄŸi firmalar ile gerçekleÅŸtirildiÄŸini belirtti.

Emir, “Kamu Ä°hale Kanunu’nun 21’nci Maddesinin “b” fÄ±krasÄ±; doÄŸal afetler, salgÄ±n hastalÄ±klar, can veya mal kaybÄ± tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafÄ±ndan önceden öngörülmeyen olaylarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ± üzerine ihalenin pazarlÄ±k usulüyle ivedi olarak yapÄ±lmasÄ±nÄ±n zorunlu olduÄŸu durumlarÄ± ifade etmektedir. Söz konusu ihalelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihlerde doÄŸal afet yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± halde bu usulle yapÄ±lmasÄ± dikkat çekici. OlaÄŸanüstü hallerde kullanÄ±lan bu yöntemi, AKP alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getirmiÅŸtir. Burada, kapalÄ± pazarlÄ±k usulüyle sadece istenilen firmalara davet gönderen yerel yönetimler, ihaleleri yandaÅŸlara mÄ± veriyor sorusu akÄ±llarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Ekonomik kriz vatandaÅŸÄ±n cebini boÅŸaltÄ±rken, millet bahçesi adÄ± altÄ±nda rant bahçelerinin yapÄ±lmasÄ±, ülkemizin sÄ±rtÄ±na bir yük daha getirmektedir” dedi.

CHP’LÄ° EMÄ°R CEVAPLANDIRILMASINI Ä°STEDÄ°ÄžÄ° SORULAR

* Söz konusu ihalelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihlerde Kamu Ä°hale Kanunu’nun 21’inci Maddesinin “b” fÄ±krasÄ±nda geçen hangi durumlar yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r?

* ‘’Millet Bahçesi’’ projesi için yapÄ±lan ihale sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r?

* KapalÄ± pazarlÄ±k usulüyle yapÄ±lan ihalelere hangi firmalar teklif vermiÅŸtir?

* Ä°hale tarihleri ve bedelleri nedir?

* Ä°haleleri kazanan firmalar hangileridir? (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 14:56

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