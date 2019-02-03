Erdoğan: Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütülüyor

TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 14 Şubat'ta görüşeceklerini açıkladı. Erdoğan ayrıca "Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütülüyor, istihbarat örgütleri 'illa liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız' havasında olamaz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

"SURİYE'DE TAMPON BÖLGEYİ TÜRKİYE'YE TESLİM EDECEKSİNİZ"

"Türkiye'nin kuzey Suriye politikası, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve bu noktada siyasi birliğini esas alıyor. Yani biz Suriye halkının dağılıp parçalanmasından yana değiliz."

"Heyetimiz Rusya'ya gitmişti, döndü. Bugün gerek heyetteki arkadaşlarla gerekse Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'la görüşme yaptık. Görüşmelerde şu anda olumlu bir gelişmenin olduğunu öğrendik. Temenni ederim ki bu olumlu gelişmeyle buradaki örgütler, burayı bir an önce terk ederler ve buranın kendi asli sahipleri gelip topraklarına yerleşirler. Türkiye'den 300 bin civarında Suriyeli topraklarına döndü. Buralar boşalınca buraların halkı da topraklarına dönecek. Biz şimdi atılacak adımla da bunun planlamasını yapacağız."

"Münbiç'te şu anda diyoruz ki biz bunun etrafında gerek Rusya gerekse biz buradaki devriye olayını bir çözüme kavuşturalım. Şu anda burada böyle bir adım atıldı."

"Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütülüyor, istihbarat örgütleri 'illa liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız' havasında olamaz."

"Tampon bölge dediğimiz burayı, Türkiye'ye teslim edeceksiniz. Buranın güvenliğini her şeyini biz o zaman zaten sağlarız."

"İZMİR'İ SUYA KAVUŞTURAN BİZ OLDUK"

"Bunlar (HDP) kongrelerinde bile ne bayrağımızı asmışlar ne İstiklal Marşımızı söylemişlerdir. Bizim kültürümüzde, derneklerin, resmi kurumların bu tür şeylerinde İstiklal Marşı'nı okumak zillet midir? O şereftir. O şeref de şerefli olanlara yakışır. CHP'nin bunlarla beraber olması zaten anlaşılır gibi değil. Hele hele İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin bunlarla beraber böyle iş tutması, o da tabi izahı mümkün değildir."

"CHP'nin, HDP ile azami müştereği olabilir ama ne İYİ Parti'yle ne Saadet'le böyle bir birlikteliğinin olabileceğine ben ihtimal vermiyorum. Ama çıkar hesapları onları bir araya getirmiştir."

"İzmir'i suya kavuşturan biz olduk, merkezi yönetim olarak"

"Öyle 50 kat, 60 kat, 70 kat bir mimari, aslında bizim medeniyet ruhumuza da uygun bir mimari değildir."

"15 TEMMUZ GECESİNİN KATILIMCILARI AK PARTİ VE MHP TABANIDIR"

"(15 Temmuz) O gecenin katılımcıları AK Parti tabanıyla ve MHP tabanıdır. Temennim ve duam odur ki inşallah pazara kadar olmaz, mezara kadar olur."

"EKONOMİDE AYAKLARI YERE SAĞLAM BASAN BİR ÜLKEYİZ"

"Biz ekonomide ayakları yere sağlam basan bir ülkeyiz, hayali değiliz."

"Çarşı, pazar da 'markette fiyat böyle oldu, benim fiyatım da böyle olsun' diyerek onlar da vatandaşımızı sömürmemeli"

"ASKERLİK DÜZENLEMESİNDE NİHAİ NOKTA KONULMADI"

"Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor." (HABER MERKEZİ)