Şehir hastanesi inşaatında işçilerin iş bırakma eylemi sonuç verdi

İstanbul İkitelli’de yapımı süren Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında önceki gün barınma koşullarının kötü olması, yemeğin kalitesiz ve yetersiz olmasına isyan eden işçiler, yemeklerin düzeltildiğini ve Rönesans şirketinin özür dilediğini belirti.

“Yemekhanede kötü kurtlu yemekler çıkıyor. Sabah kahvaltı yapabilmek için 6.30’da kalkıyoruz. 8’de işe başlıyoruz. Öğlen yemeğine gidiş 15 dakika sürüyor. 15 dakika kuyrukta bekliyoruz, 15 dakikada yemek yiyip 15 dakika da şantiyeye geri dönüyoruz. Yemekhaneler hem koğuşalara çok uzak hem de şantiye alanına çok uzak. Ne yediğimizi anlamıyoruz. Yağmurlu havalarda yemekhaneye giderken ıslanıyoruz” diyen işçiler, önceki gün iş bırakarak şantiye içerisinde yürüyüş düzenlemişti.

800’e yakın işçinin katıldığı eylem sonrası Rönesans taşeron şirketi, işçilerin taleplerini yerine getireceğine dair söz vermişti. Yemeklerin düzeltildiğini aktaran işçiler, Rönesans şirketinin özür dilediğini belirtti. İşçiler yemeklerdeki iyileştirmeyi, “Demek ki isteyince oluyormuş” şeklinde yorumlarken barınma koşullarının da düzeltilmesini istedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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