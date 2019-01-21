Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında kötü yemeğe isyan

İstanbul İkitelli’de yapımı süren Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler, barınma koşullarının kötü olması, yemeğin kalitesiz ve yetersiz olmasına isyan ederek iş bıraktı.

İş bırakan 800’e yakın inşaat işçisi kötü çıkan yemeklerden uzun zaman şikayetçiydi. Rönesans firmasının alt taşeronlarında çalışan işçiler, “Yemekhanede kötü kurtlu yemekler çıkıyor. Sabah kahvaltı yapabilmek için 6.30’da kalkıyoruz. 8’de işe başlıyoruz. Öğlen yemeğine gidiş 15 dakika sürüyor. 15 dakika kuyrukta bekliyoruz, 15 dakikada yemek yiyip 15 dakika da şantiyeye geri dönüyoruz. Yemekhaneler hem koğuşalara çok uzak hem de şantiye alanına çok uzak. Ne yediğimizi anlamıyoruz. Yağmurlu havalarda yemekhaneye giderken ıslanıyoruz” dedi.

Dünkü patlama noktasının iki çeşit yemek olduğun ifade eden işçiler, “Ağır çalışma koşularında bizim beslenmemiz yeterli olmadığı gibi yemeklerin tadları da çok kötü” dedi.

Barınmada da sıkıntı yaşadıklarını ifade eden işçiler “Kışla birlikte kimisinin çatısı uçuyor kimisi çöküyor. İçeriye yağmur ve soğuk giriyor. Bundan dolayı hastalandığımız zaman işe çıkmadığımızda işten kovuyorlar. İzin alan arkadaşlarımıza çıkış verdiler. Yaklaşık iki aydır da maaş alamıyoruz” diye konuştu.

İşçiler taleplerini şu şekilde sıraladı:

Yemeklerin düzeltilmesini istiyoruz.

Beyaz yakaların yediği yemeklerden yemek istiyoruz.

Koğuşlarımızın şantiye ve yemekhane alanına yaklaşıp koğuşlardaki kötü koşulların düzeltilmsini istiyoruz.

Hastalandığımızda işe çıkamadığımızda işsiz kalmak istemiyoruz.

Ücretlerimizi düzenli olarak almak istiyoruz.

Sadece şantiyede değil sadece yaşam alanlarımızda da önlem almalarını istiyoruz.

SÖZ VERİLDİ, TAKİPÇİSİYİZ

Eyleme ilişkin konuşan DİSK’e bağlı Dev-Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, “Yasada işçiye sağlıklı, besleyici yemek sağlama zorunluğu var. Ama bu yasal haklar bile eğer işçi sahip çıkmazsa kağıt üzerinde kalıyor. Mevcut yasalarda yer alan hakları bile mücadele ederek, direnerek almak zorundayız. Krizin maliyetlerinin artmasıyla birlikte, krizin etkisi yaşamın her alanına yansıyor. Bunlardan bir tanesi de işçi maliyetlerinden kısıyor patronlar. İşçi sağlı, iş güvenliği önlemlerinden olsun, barınma giderlerinden olsun, yemek giderlerinden olsun kalitede düşüklük var. Şantiyede de zaman zaman yemek sıkıntıları ve sorunları oluyordu. Kalitesiz çıkıyor yemekler, işçilere yetmiyor, besleyici olmuyor. Buna karşı bugün işçi arkadaşlarımız isyan ettiler, direniş geliştirdiler. Talepleri de karşılık buldu. Ana firma yetkilileriyle görüşüp düzeltme sağlanacağı sözünü aldılar. Önümüzdeki günlerde de düzelip, düzelmeyeceğini takip edeceğiz. İşçi eyleme geçtiğinde, örgütlü mücadele verdiğinde haklarını alabiliyor. Bunun için de mücadele etmesi lazım. Şantiyeler de patronlar bunu sağlamak zorunda” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)