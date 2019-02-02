Eşinin fiziksel şiddetine maruz kalan hamile kadın yoğun bakımda

Eskişehir'de 7 yıllık eşi Sercan A. (25) tarafından darbedilen ve vücudunda kırıklar oluşan 5 aylık hamile Nezaket Nur A.'nın (24) hastanedeki tedavisi devam ediyor. Nezaket Nur A.'nın 2 ablası ve annesi aldıkları tehditler nedeniyle kentten ayrıldıklarını söyledi.

DHA'da yer alan habere göre eşi Sercan A.'dan şiddet gören 3 çocuk annesi Nezaket Nur A., 1 Şubat'ta yine fiziksel şiddete maruz kaldı. Vücudunda çok sayıda kırık bulunan Nezaket Nur A., kaldırıldığı Eskişehir Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı. Yakalanan eşi S.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Nezaket Nur A.'nın, 4 Şubat'ta karnındaki bebeğin sağlık durumuna göre ameliyat edileceği öğrenildi.

Sercan A. | Fotoğraf: DHA

"TEHDİTLER NEDENİYLE KENTTEN AYRILMAK ZORUNDA KALDIK"

Nezaket Nur A.'nın ablaları R.T., Y.T ve annesi N.T. ise aldıkları tehdit nedeniyle Eskişehir'den ayrıldıklarını belirtti. Abla R.T. "Kardeşim evlendiği günden beri şiddet görüyor. Son olayda ise vücudunda çok sayıda kırık var. Ayrıca, karnındaki bebeğin de sağlık durumundan endişe ediyoruz. Savcılğa giderek Sercan A.'dan şikayetçi olduk. Ancak yakınlarından aldığımız tehditler nedeniyle kentten ayrılmak zorunda kaldık. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Kardeşimizin bir an önce kadın sığınmaevine gönderilmesini ve diğer 3 çocuğunun da o aileden alınmasını istiyoruz" dedi. (HABER MERKEZİ)