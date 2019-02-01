Sebahat Tuncel’e 15 yıl, Kışanak’a 14 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Sebahat Tuncel ve Gültan Kışanak’ın Malatya’da süren davasında karar açıklandı. Malatya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Gültan Kışanak’a 14 yıl 3 ay, Sebahat Tuncel’e ise 15 yıl hapis cezası verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 2016 yılının Ekim ayında tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak ile aynı yılın Kasım ayında tutuklanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in yargılandığı davanın 12’nci duruşması Malatya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma öğlen arasından sonra Kışanak’ın savunması ile devam etti. Kışanak, resmi yazışmalarının örgütsel doküman olarak lanse edildiğine dikkat çekerken, “Eğer yapılan tüm hizmetler örgütsel doküman olarak veriliyorsa insanın ‘bu örgüt iyi işler yapıyor’ diyesi geliyor” diyerek üzerine atılan hiç bir suçu kabul etmediğini söyledi.

‘DEVLETİN BANA ÖZÜR BORCU VAR’

Ayrıca Diyarbakır cezaevi önünde yapılan anma konuşmasına değinen Kışanak, “19 yaşında cezaevine girdim ve Esat Oktay’ın zulmüne boyun eğmedim. Yanında ayağa kalkmadığım için beni köpeğinin iki metrekarelik odasına koydu iki ay o pisliğin içinde kaldım. Zorla okutmak istedikleri marşları okumadım askeri saç tıraşı olmadım diye işkenceler gördüm. Bunca olana rağmen zulmün biteceğine inandım, umudumu korudum böylece ruh sağlığımı da korudum. Bunları hiç bir yerde dile getirmedim ama yaşadıklarım suçlama olarak karşıma çıkıyor. Bu hiç bir şekilde suç olarak karşıma çıkamaz. Diyarbakır cezaevindeki o vahşetle yüzleşilmeden hiçbir sorun çözüme kavuşmaz. Bülent Arınç yaşadıklarımı kıyısından duymuş, ‘Ben o kadının yerinde olsaydım dağa çıkardım’ demiş. Ama ben öyle yapmadım ayakta kaldım direndim. Yan koğuşumda bir erkek dövülerek, işkence edilerek katledildi. Eşi yanımdaydı birlikte feryadını işitiyorduk. Bu devlet bana özür borçludur, ama kalkmış suç olarak önüme koyuyor asla suç olarak kabul etmiyorum” dedi.

Kışanak’ın savunmasının ardından avukatların savunmasına geçildi. İlk olarak söz alan Avukat Şivan Cemil Özen, Sebahat Tuncel’in savunmasını yaparak, “Müvekkilimiz şu an açlık grevinde ondan dolayı gelemedi. Sebahat Tuncel’e ilişkin ses analizi talebimiz reddedilmiştir. Yine talep ediyoruz. Müvekkilimiz hukuki savunma yapmadan biz de bir şey diyemeyiz, başka bir celseye bırakılmasını istiyoruz. Hem Yargıtay hem İstinaf kararları birleştirilsin. Ana dava bu olduğu için sizin birleştirmeniz daha makul olacaktır” dedi.

Avukat Cihan Aydın ise Gültan Kışanak’a ilişkin, “Cenaze araçlarına ilişkin bir sürü tutanak var. Yine birleşen dosya olan toplu taşıma araçları meselesi. Derdimiz mahkemeyi uzatmak değil ama varsa bir suç bir iddia araştırılsın ortaya çıkarılsın” dedi.

Savcı, daha önce mahkeme tarafından değerlendirmenin yapıldığı ve taleplerin reddedildiğini belirtti. Heyet avukatların talebini değerlendirmek için 5 dakika ara verdi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme Kışanak’a ‘terör örgütüne üye olmak’tan 11 yıl 3 ay, ‘terör örgütü propagandası’ndan 3 yıl, Tuncel’e ise ‘terör örgütüne üye olmak’tan 9 yıl 9 ay, ‘terör örgütü propagandası’ndan yapmaktan 5 yıl 3 ay hapis cezası verildi. (MA)