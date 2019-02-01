01 Şubat 2019 18:18
Tiyatrocu Nazlı Masatçı cezaevine gönderildi
Halkı askerlikten soğutmak suçuyla yargılandığı davada 5 ay hapis cezası onanan tiyatro oyuncusu Nazlı Masatçı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fotoğraf: Nazlı Masatçı/Facebook
2010 yılında Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde vicdani ret hakkının tanınması ve tutuklu vicdani retçi İnan Süer’in serbest bırakılması amacıyla yapılan eylemde sergilediği sokak tiyatrosu nedeniyle hakkında TCK’nın 318’inci maddesi uyarınca ‘Halkı askerlikten soğutmak’ suçlamasıyla dava açılan tiyatro oyuncusu Nazlı Masatçı'nın cezası onandı.
6 ay ceza alan Masatçı, cezanın infazı için dün tutuklanarak İzmir Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
KHK İLE KAPATILAN YENİKAPI'NIN OYUNCULARINDANDI
Masatçı OHAL KHK'si ile kapatılan Yenikapı Sanat Tiyatrosu'nun oyuncularındandı. Masatçı'nın tiyatrocu arkadaşları ve ailesi önümüzdeki günlerde açıklama yapacak. (İzmir/EVRENSEL)