02 Şubat 2019 03:03

Cerrahpaşa'da bağış şartıyla tedavi dönemi

Hastalar, Cerrahpaşa'da yapılacak işleme göre para talep edildiğini belirterek “Bağış yapıp, makbuzunu götürmezsen işlemin yapılmıyor” dedi.

Cerrahpaşa'da bağış şartıyla tedavi dönemi

Fotoğraf: Eylem Nazlıer

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    Eylem NAZLIER
    İstanbul

    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, bağış adı altında hastalardan para talep edildi. Evrensel'e konuşan hasta yakını, yaptırılan işleme göre bağış talep edildiğini ve hastalar bu bağışı yapmazlarsa ameliyat ya da tıbbi işlemlerini yaptıramadıklarını iddia etti. Yaşananları değerlendiren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şube Yöneticisi Aydın Erol ise, üniversite hastanelerine genel bütçeden para ödenmediğini bu nedenle de sürdürülebilir sağlık hizmeti veremediklerini belirterek “Önümüzdeki günlerde ya da aylarda ciddi sorunlar yaşanacak” dedi. 

    "YAPTIRDIĞIN İŞLEME GÖRE FARKLI TUTARLAR YATIRIYORSUN"

    İsmini vermek istemeyen hasta yakını yaşadıklarını şu sözlerle anlattı “Bize ‘Sigorta bu masrafları karşılamıyor ödemeniniz gerekiyor’ dediler. Sonra biz buna itiraz ettik. Sigortanın karşıladığını söyledik. Bu sefer de ‘Devlet bize ödenek vermiyor, bazı şeyleri karşılamıyor. Elektrik, su, burada çalışanların masrafı 50 TL tuttuysa 30 TL yatırıyor. Böyle bir durumda 20 lirayı sizden almamız gerekiyor’ dediler.” Hasta yakını, yaptırılacak işleme göre farklı tutarlar istendiğini belirterek “Biyopsi için 8 TL istemişler. Yaptırdığın işleme göre tutarı onlar söylüyor, o tutarı yatırıyorsun. Makbuzunu götürürsen ancak tedavi olabiliyorsun” dedi.

    Nükleer Tıpta kemik yoğunluğu ölçümü yaptırmak için  parayı ödediklerine dair makbuzu geri aldıklarını belirten hasta yakını “Makbuzu almadan işlem başlamadı, bir süre bekledik. Hastanenin resmi vezneleri de yok bir sürü kuyruk oluşuyor veznelerde. Yatırdığımıza dair makbuzu elimizden alıyorlar. Onu veriyorsun ondan sonra işlemleri başlatıyorlar” diye konuştu.

    "ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE BÜTÇEDEN PARA ÖDENMİYOR"

    Yaşananları değerlendiren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şube Yöneticisi Aydın Erol ise şunları söyledi: “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yönetimi basında çıkan 'Bazı ameliyat ve girişimler için hastalara malzeme aldırılıyor' haberinden sonra bu uygulamaya son verdi. Daha sonra, hastalara yapılacak işlemler için tıbbi malzeme yerine gönüllü bağış adı altında bir takım onam formları imzalatılarak bağış yapması sağlandı. Bağış uygulaması ameliyat ve bazı tıbbi girişimlerden talep edilmekte. Hastane yönetimi mali krizin verdiği olumsuzlukları bir şekilde aşmak için yol arıyor. Hastaneye müracaat eden hastalardan tıbbi malzeme alması yasak, hukuki sorumluluktan kurtulmak için bağış talep ediyor. Hasta bu bağışı yapmazsa ameliyatı ya da tıbbi işlemlerini yaptıramıyor. Üniversite hastanelerinin borçları genel bütçeden ödenmediği durumda, sürdürülebilir sağlık hizmeti veremeyeceği, önümüzdeki günlerde ya da aylarda ciddi sorunların yaşanacağı çok açıktır.”

    "BAĞIŞIMIN KABULÜNÜ ARZ EDERİM"

    "Bağış" yapılan makbuzda şu ifadeler yer alıyor: “Fakültemizin Tıbbı Malzeme, Demirbaş, Tıbbı Sarf Malzeme, İlaç, Cihaz, Kit ve Kimyasal malzemelerinin temininde kullanılmak üzere ..... TL şartlı bağış yapmak istiyorum. Bağışımın kabulünü arz ederim.”

    Fotoğraf: Evrensel

     

     

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