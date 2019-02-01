CHP'de Beyoğlu adaylığı için Alper Taş düşünülüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Beyoğlu için ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş'ın adaylığını desteklediğini söyledi: "Son derece saygın bir isim. Beyoğlu'ya yakışan bir isim. Genç, dinamik bir arkadaş dolayısıyla bakacağız."

KAFTANCIOĞLU'YA ELEŞTİRİ

31 Mart 2019'daki yerel seçimlere dair açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, adayları geç belirledikleri eleştirisine katılmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı, çok sayıda adayın belirlendiği Parti Meclisi (PM) toplantısı sırasında istifasını açıklayan daha sonra bu kararını geri çeken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için "Duygusal nedenlerle böyle bir tweet atması doğru değil. Parti içi tartışmaları kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmuyorum" dedi.

"Bizim partimiz bir ailedir ve kendi içinde tartışmalar olabilir. Canan hanımın da böyle duygusal bir tweet attığını biliyorum ve sonra vazgeçtiğini biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "İstifa etmemeli. Halka şunu söyledim, atılan tweetin doğru olmadığını söyledim. Bir il başkanının duygusal nedenlerle böyle bir tweet atması doğru değil. (İstifasını istediği iddiası) O konulara girmek istemem. Bu bir partinin iç sorunudur" şeklinde konuştu.

SOYER'İ YIPRATMAK İSTİYORLAR

Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Tunç Soyer'e babası üzerinden yöneltilen eleştirilere de tepki gösterdi: "Soyer'e yapılan eleştiriler haksız. Yıpratmak için çaba harcıyorlar, İzmir halkı, gerçekleri bilen bir halktır. Babasından ötürü çocuklar neden yargılanır? Erdoğan her ortamda inancı siyasete alet etmiyor mu? Tunç Soyer orada, belediye başkanlığı yapmış, belediye başkanlığı yaptığı sürede hiçbir şeyle suçlayamıyorlar. Tunç Soyer'i kalkıp da bunun üzerinden karalamak, gölgelemek akıl mantık alacak şey değil. Babasının yaptıklarından dolayı suçlanamaz ve ödüllendirilemez. Tunç Soyer çalışkan, azimli, çağdaş, Atatürkçü, sosyal demokrat birisi."

BEYOĞLU İÇİN ALPER TAŞ

Kılıçdaroğlu, "CHP'nin Beyoğlu adayı olarak ÖDP Genel Başkanı Alper Taş sizin gönlünüzdeki isimmiş. Yarın PM'ye onun ismini mi getireceksiniz?" şeklindeki soruya "Olabilir. Alper Bey son derece saygın bir isim. Beyoğlu'ya yakışan bir isim. Genç, dinamik bir arkadaş dolayısıyla bakacağız" şeklinde yanıt verdi.

TAZMİNATLARI ÖDEMEK İÇİN 200 BİN LİRA BORÇ ALDIM

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan davaların hatırlatılması üzerine ise "Tazminatları ödemek için evi sattım. Bir miktar da borç aldım. Çünkü evi satınca yetişmedi. Biz vatandaşlardan para istemedik ama bir fon kurduk. Bize yüksek para cezaları vererek susturmaya çalışıyorlar. 200 bin lira borç aldım. Kimden borç aldığımı söylemeyeyim. Mal varlığı beyanımda var. Akrabalarımdan aldım daha çok." dedi. (HABER MERKEZİ)

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