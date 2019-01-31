İstifası istenen Sudan Devlet Başkanı: Hükümet WhatsApp’la değişmez

Haftalardır hükümetin istifası talebiyle kitlesel eylemlerin düzenlendiği Sudan’da Devlet Başkanı Ömer el-Beşir sosyal medyada yürütülen istifa kampanyalarına yanıt verdi. Beşir, “Devlet başkanı ya da hükümet WhatsApp veya Facebook ile değil seçimlerle değişir ve buna halk karar verir” dedi.

Ülkenin doğusundaki Kesla eyaletinde açıklama yapan Beşir, ‘iç ve dış etkenlere rağmen’ hükümetin, ülkenin yaşadığı güçlüklerin üstesinden gelmeye çalıştığını iddia etti.

Sudan'da 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde eylemler başlamış; bu eylemler kısa sürede yayılıp kitleselleşerek hükümetin istifası talebine dönüşmüştü. Sudanlılar, tüm gözaltı ve baskılara rağmen haftalardır hükümetin istifası için eylemler düzenliyor. Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde 40 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Ülkede muhalefet partileri hükümete uzlaşılan bir başbakanın idaresinde yeni bir hükümet kurulması çağrısında bulunmuştu. Sudanlı Profesyoneller Birliği ve üç muhalefet koalisyonu da Ömer Beşir istifa edene kadar protestolara devam edeceklerini açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

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