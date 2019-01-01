Sudan'da 23 parti Beşir'e ‘geçiş konseyi’ çağrısı yaptı

Sudan'da 23 parti, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e ülkeyi yönetmek için ‘Geçiş Konseyi’ kurulması çağrısı yaptı.

Sudan'daki Değişim İçin Ulusal Cephe Partisi, eski Başbakan Yardımcısı Mübarek Fadıl'ın lideri olduğu Ümmet Partisi, Gazi Salahuddin'in liderliğini yaptığı Şimdi Islah Hareketi Partisi ve Müslüman Kardeşler Hareketinin de aralarında bulunduğu 23 parti, başkent Hartum'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında, Devlet Başkanı Beşir'e, ülkede işleri yürütmek için bir Geçiş Konseyi ve Milli Hükümet kurulması talebini ileteceklerini açıklayan partiler, taleplerini ne zaman iletecekleri konusunda tarih ise belirtmedi.

Basın toplantısında açıklanan ve Beşir'e iletilecek olan metinde, üzerinde anlaşılan başbakanın Geçiş Konseyi ve siyasi güçlerle istişare halinde kabineyi kurması, Sudan Meclisinin ve 18 eyaletteki hükümetler ile meclislerin feshedilmesi ve 100 üyeli Milli Meclisin kurulması öngörülüyor.

Metinde, yolsuzluk oranlarının arttığı, para basamayan, siyasi ve güvenlik açısından bozulmuş hükümet sistemindeki gevşeklik nedeniyle artan enflasyonun müsebbibi rejimin, Sudan'daki ekonomik çöküntü ve tahribatı onaracak mekanizmalara sahip olmadığı savunuldu.

Ümmet Partisi lideri Mübarek Fadıl, Ömer el-Beşir'e sunacakları taleplerinin özgün olduğunu ve sükunet içerdiğini belirterek, “İş bitti. Yeni bir döneme geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Fadıl, ülkedeki krizlere çözüm bulabilmek için diğer muhalif oluşumlara da kapılarının açık olduğunu kaydetti.

ŞİMDİ ISLAH HAREKETİ HÜKÜMETTEN ÇEKİLDİ

Şimdi Islah Hareketi lideri Gazi Salahuddin ise hükümetten çekildiklerini duyurdu.

Salahuddin, siyasi partilerin, Devlet Başkanı Beşir'in görevi bırakması talebiyle düzenlenen gösterilerde sokağın gerisinde kaldığını, bu durumun vatandaşlar ile partiler arasında köprü kurulması için çalışmalarını gerektirdiğini söyledi.

Beşir'e Geçiş Konseyi çağrısında bulunan partiler arasında Müslüman Kardeşler Hareketi de yer alıyor. Değişim İçin Ulusal Cephe ise bünyesinde 22 partiyi barındırıyor.

EYLEMLER KAZANIM GETİRDİ

Sudan İşçi Sendikaları Federasyonu kamu çalışanlarının maaşlarına yılbaşından itibaren zam yapılacağını açıkladı. SWTUF Genel Sekreteri Hayri Nur Ali, kamu sektöründeki tüm çalışanların maaşlarına 500 ila 2 bin 500 cüneyh arasında zam yapılacağını söyledi.

Ali, resmi haber ajansı SUNA’ya yaptığı açıklamada, “Yeni bütçede ekonomik istikrar ve üretimin önünü açacak, kamu harcamalarının azaltılmasının yanı sıra un, elektrik ve akaryakıt gibi temel ürün ve hizmetlerde sübvansiyon sürecek” dedi.

Genel Sekreter Ali, federasyonun özel sektör çalışanlarının maaşlarının artırılması konusunda da işçi sendikalarıyla diyalog başlattığını dile getirdi.

Geçen yıl bir dolar 20 cüneyh seviyelerindeyken bir ara 85 cüneyhle zirveyi gördü. Şu sıralar dolar, serbest piyasada 47,50 cüneyhten işlem görüyor.

Daha önce 50 kuruşken enflasyonla 3 cüneyhe kadar yükselen ekmeğin fiyatı aşırı tepkiler sonrası 1 cüneyhe indirildi. Benzin 6,17 cüneyh, mazot ise 4,11 cüneyhten satılıyor.

BEŞİR: 2019 BÜTÇESİ VATANDAŞIN SIKINTILARINI HAFİFLETECEK

Öte yandan dün bağımsızlık yıl dönümü etkinliğinde konuşan Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, 2019 bütçesinin vatandaşın sıkıntılarını hafifletmeyi amaçladığını, birçok üründeki desteklemeyi koruduğunu iddia etti.

Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, başkent Hartum'un da aralarında olduğu birçok vilayete yayılan gösterilere sahne oluyor. (AA)