Sudan halkı: Beşir rejimi devrilene kadar yola devam

Yusuf ERTAŞ

Sudan’da doktor, öğretmen, mühendis ve üniversite öğretim görevlilerini kapsayan Sudanlı Profesyoneller Birliği ile Sudan Temyiz Koalisyonu, Ulusal Uzlaşma ve Federal Konfederasyon tarafından yayınlanan ortak bir bildiriyle “Beşir devrilene kadar” gösterilere devam kararı duyuruldu.

PERŞEMBE GÜNÜ ÜLKE GENELİNDE EYLEM

Birlik, bugün Bahri kentinde başkentin kuzeyi Haj Yusuf bölgesinde ve başkentin batısında Omdurman kentindeki Ambeda bölgesinde olmak üzere iki yürüyüş yapılacağını duyurdu.

Perşembe günü de, Sudan’ın tüm şehirleri ve köylerinin gösterilere ve yürüyüşlere katılımıyla “yeni bir devrim rotasına girileceği” belirtildi.

Sudanlı Profesyoneller Birliği, ülkede protestoların patlak vermesinden bu yana, Hartum şehir merkezindeki cumhurbaşkanlığı sarayına istifa notası vermek amacıyla “devirme konvoyu” adını verdiği dört yürüyüş düzenlemişti.

KOMÜNİST PARTİDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Sudan Komünist Partisi de, hükümet devrilene kadar barışçıl protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerini takip edeceğini söyledi. Parti Genel Sekreteri Muhammed Muhtar el Hatib, protestolar sırasında gözaltına alınanların sayısının bin kişiyi aştığını söyledi ve güvenlik makamlarını tutukluları derhal serbest bırakmaya çağırdı.

BEŞİR’DEN KATAR ZİYARETİ

Ülkede protestolar giderek daha yaygın ve daha kitlesel bir hal alırken Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir ise Katar’ın Başkenti Doha’ya iki günlük bir ziyaret kararı aldı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Beşir’in, ikili ilişkileri, Darfur’da barışın güçlendirilmesi ve bölgesel konuları görüşmek için Katar’a gideceği belirtildi.

Bu ziyaret, bir aydan daha uzun bir süre önce istifa çağrısında bulunan halk protestolarının patlak vermesinden bu yana Beşir’in ilk yurtdışı ziyareti olacak. Katar ise protestolar başladıktan sonra Sudan hükümetine desteğini açıklamıştı.

EYLEMLER HIZ KESMEDİ

Omdurman’daki bir üniversite öğrencisinin cenaze töreni ise Beşir rejimine karşı kitlesel bir protesto eylemine dönüştü.

Londra merkezli al Arabi al Jedid gazetesi, geçtiğimiz Perşembe günü güvenlik güçlerinin protestoculara karşı kullandığı gerçek mermi ile yaralandıktan sonra hastanede ölen Sudan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Fatih Ömer el Numeir’in cesedinin, Hartum’daki Kraliyet Bakım Hastanesinden Omdurman’daki Sawra semtine, halkın yoğun öfkesi eşliğinde getirildiğini aktardı.

Gazeteye göre mahalle gençleri iç sokakları kapattı ve lastikleri ateşe verdi. Cenazede, “Çekil çekil yeter”, “Halk düzeni devirmek istiyor”, “Haramilere karşı barış, barış” gibi her gösterinin ana sloganı haline gelen sloganlar haykırıldı.

BARO’DAN ‘MASKELİLER’ UYARISI

Bu arada son dönemde gösterileri dağıtmak için maskeli kişilerin ve plakasız araçların kullanılması dikkat çekiyor. Sudan haber sitesi al Meghar, bu konudaki yaygın şikayetler üzerine Sudan Barosu’nun, başsavcıdan, maskeli kişilerin ve plakasız araçların protestocuların dağıtılması için kullanılmasının önlenmesini talep ettiğini yazdı. Baro, aynı zamanda, anayasal ve yasal haklarını kullandıkları sürece barışçıl göstericilerin güvenliğinin sağlanmasını istedi.

İKTİDAR PARTİSİNDEN UZLAŞMA GİRİŞİMİ

Sudan’ın iktidardaki Ulusal Kongre Partisi (NCP) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, mevcut kutuplaşma ortamında “bir birleşme girişimi” başlattığını duyurdu. Parti tarafından yapılan bir açıklamada “girişimin tüm vatandaşlara hitap ettiği” ve “görüş farklılıklarının davanın dostluğunu bozmayacağı” belirtildi.

Parti yetkilisine göre girişim, sivil yönetim üyeleri (kabile başkanları dahil sivil liderler), tasavvuf yolları, sanatçılar, yenilikçiler ve toplumun sembolleri tarafından yürütülen çabalarla toplumsal uyumu sürdürmeyi amaçlıyor.

Öte yandan, Sudan gazeteleri Beşir’in Beyaz Nil eyaletindeki Duwaim bölgesinde Kuuraydah’a yaptığı yıllık ziyaretlerindeki konuşmasında, “Düşman iktidar olursa gerçek kaybolur” sözlerini manşete taşıdı.

SUDAN’DA NELER OLUYOR?

Sudan, hükümetin ekmek fiyatını üç katına çıkarma kararının ardından 19 Aralık’tan bu yana başlangıçta ekmek zammına karşı gelişen ancak hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanı Ömer Beşir’in otuz yıllık iktidarına karşı protestolara dönüşen gösterilere tanık oluyor. Hükümet kaynakları protestolarda ölenlerin sayısının 26 olduğunu söylerken, Uluslararası Af Örgütü bu sayının 40’a ulaştığını açıkladı.