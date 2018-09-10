â€˜AÅŸÄ± yaptÄ±rmak, toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bir sorumlulukâ€™

TTB Merkez Konsey Ã¼yesi Selma GÃ¼ngÃ¶r: Ã‡ocukluk dÃ¶neminde aÅŸÄ± zorunlu hale gelmedi, yaptÄ±rmayan ailelere ceza verilmeli.

Derya KAYA

Ankara

Türkiye’de ailelerin aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± son yÄ±llarda ciddi boyutlara ulaÅŸtÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, ailelere çocuklarÄ±na aÅŸÄ± yaptÄ±rmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunurken kaygÄ±larÄ± azaltmak için yerli aÅŸÄ± üretimine gidileceÄŸi yönünde açÄ±klamalarda bulundu. SorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tlayan Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) Merkez Konsey üyesi Selma Güngör, aÅŸÄ±larÄ±n etkinliÄŸini koruyarak ve gerekli koruyucularÄ± saÄŸlayarak Türkiye’de aÅŸÄ± üretimini desteklediklerini belirtti. Güngör, yasalarda da çocukluk döneminde aÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n zorunlu hale getirilmesi ve yaptÄ±rmayan ailelere ceza verilmesi konusunda acil yasal deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini de vurguladÄ±.

Türkiye’de son altÄ± yÄ±lda 183’den 23 bine çÄ±kan aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± salgÄ±n hastalÄ±klarÄ±n artÄ±ÅŸÄ± konusunda endiÅŸeleri de beraberinde getiriyor. Türkiye’nin 1980 sonrasÄ± saÄŸlÄ±k politikalarÄ±yla aÅŸÄ± üretiminden vazgeçtiÄŸini ve bunu hep eleÅŸtirdiklerini hatÄ±rlatan Güngör, aÅŸÄ±larÄ±n etkinliÄŸini koruyarak ve gerekli koruyucularÄ± saÄŸlayarak yerli aÅŸÄ± üretilmesini ve bunun yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± desteklediklerini belirtti.

SALGIN HASTALIK RÄ°SKÄ° KAPIDA

2011 yÄ±lÄ±nda 183 olan aÅŸÄ±yÄ± reddeden aile sayÄ±sÄ±nÄ±n, 2018 Nisan ayÄ±nda 23 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Güngör, 6 yÄ±l gibi bir sürede sayÄ±nÄ±n binlerce kat artmasÄ±nÄ±n düÅŸündürücü olduÄŸunu ve Türkiye gibi bir ülkede aÅŸÄ± reddinin 50 bine ulaÅŸmasÄ± durumunda salgÄ±n hastalÄ±k beklentisi öngörüldüÄŸünü ifade etti. AÅŸÄ± reddinin nedenlerinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için ciddi çaba sarf edilmesi gerektiÄŸini belirten Güngör, ailelerin aÅŸÄ±yÄ± reddetmelerine gerekçe olarak en fazla aÅŸÄ±larÄ±n içeriÄŸindeki maddelerden çocuklarÄ±nÄ± koruma isteÄŸini gösterdiklerini söyledi. Güngör, ailelerin gerekçe olarak gösterdikleri nedenlerin aksine yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda içerilen maddelerin yan etkisinin otizm gibi herhangi bir hastalÄ±kla iliÅŸkisinin kurulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Aliminyum, civa gibi etkinlik artÄ±rÄ±cÄ± maddelerin doÄŸal ortamda da var olduÄŸunu belirten Güngör ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ä°çtiÄŸimiz sularda, meyve sularÄ± gibi yiyeceklerden de alabiliyoruz bu maddeleri. Biz zarar zaten yok diyoruz. Ama aÅŸÄ±nÄ±n koruyuculuÄŸu kÄ±yaslanamayacak kadar önemli. 0-1 yaÅŸ bebek ölüm oranlarÄ± son iki yüzyÄ±lda aÅŸÄ±lanma programlarÄ±yla düÅŸürüldü. Bebek ölüm hÄ±zÄ± düÅŸürüldüyse birinci basamak saÄŸlÄ±k hizmetlerinde aÅŸÄ±lanmaya gösterilen özendir nedeni.”

‘AÅžI REDDÄ° TOPLUMA KARÅžI SORUMSUZLUK’

AÅŸÄ±yÄ± reddeden ailelerin çocuklarÄ±na ve topluma karÅŸÄ± sorumluluÄŸunu yerine getirmediÄŸini ifade eden Güngör, aÅŸÄ±yÄ± reddeden ailelerin aÅŸÄ± olmayan çocuklarÄ±n hastalanmasÄ±na neden olduklarÄ± gibi baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±, kanser nedeniyle baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi baskÄ±landÄ±ÄŸÄ± için aÅŸÄ± olamayanlarÄ±n ve yoksulluk nedeniyle aÅŸÄ±ya ulaÅŸÄ±lamayan kesimlerin de hastalanmasÄ±na neden olabileceklerine dikkat çekti. Güngör, aÅŸÄ±nÄ±n modern tÄ±bbÄ±n geliÅŸtirdiÄŸi en önemli koruyucu önlemlerden biri olduÄŸunu belirterek tedavi edici özelliÄŸine de dikkat çekti.Güngör, “AÅŸÄ± olduÄŸumuzda hasta olmayarak o mikrobun hem vücudumuzda yaÅŸamasÄ±nÄ± engelliyoruz aynÄ± zamanda insandan insana bulaÅŸmasÄ±nÄ± da ortadan kaldÄ±rÄ±yoruz. Hem kendimizi hem toplumdaki herkesi koruyoruz. Böylesine önemli bir uygulama” dedi. AÅŸÄ±lanma oranlarÄ±nÄ±n düÅŸük olduÄŸu baÅŸka ülkelerdeki salgÄ±n hastalÄ±klara dikkat çeken Güngör, tüm dünyada ulaÅŸÄ±mÄ±n hÄ±zlanmasÄ±, seyahatlerin artmasÄ± ile hasta kiÅŸilerle temaslarÄ±n bir mikrobun dünyaya yayÄ±lmasÄ±nÄ± daha fazla hÄ±zlandÄ±rabildiÄŸini ve hastalanma oranÄ±nÄ±n daha yüksek olabildiÄŸini söyledi. Dünyada hergün 13 kÄ±zamÄ±k hastasÄ± çocuk ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Güngör, aÅŸÄ±lanma oranÄ± düÅŸtükçe bunun artacaÄŸÄ±nÄ±, aÅŸÄ±lÄ± bölgelerde de bu hastalÄ±klarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±na neden olabileceÄŸini söyledi. AÅŸÄ± yaptÄ±rmayanlarÄ±n omuzlarÄ±nda toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± bir vebal olduÄŸunu ve sorumluluklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Güngör, “Bu kiÅŸilerin aÅŸÄ± yaptÄ±rma olanaÄŸÄ± olmayan kiÅŸilerin saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± koruma görevleri var” dedi.

‘AÅžI YAPTIRMAYANLAR CEZALANDIRILMALI’

AÅŸÄ± yaptÄ±rmayan ailelerin aÅŸÄ± yaptÄ±ranlara güvenerek çocuklarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruduklarÄ±nÄ± kaydeden Güngör, kendileri gibi davrananlar arttÄ±kça birkaç yÄ±lda reddedenlerin 50 bine çÄ±kabileceÄŸini ve bunun da büyük bir risk olduÄŸunu vurguladÄ±. Güngör, “DiÄŸer çocuklar aÅŸÄ±lÄ± ve mikrobun toplum içinde yayÄ±lmasÄ±nÄ± engelliyor. DolayÄ±sÄ±yla “bizim çocuÄŸumuza da mikrop bulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±ndan bulaÅŸma olmayacak” diye düÅŸünüyorlar. AÅŸÄ±yÄ± reddedenlerin her geçen gün arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± izledik son 6 yÄ±lda. Bu bir bencillik. Kendi çocuklarÄ± için zarar görmesin diye baÅŸkalarÄ±nÄ±n saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bu baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ktan yararlanmak sorumsuzluk ayrÄ±ca. Bu kiÅŸilerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± toplumsal sorumluluÄŸu yerine getirmek adÄ±na önemli”

'ÇOCUKLUK DÖNEMÄ° AÅžILARI ZORUNLU OLMALI'

Kendisi de aile hekimi olan Güngör, aÅŸÄ±yÄ± reddeden ailelerle de bu süreçte karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ. Neden reddettiklerini sorduklarÄ±nda aileler içeriÄŸindeki civa, aliminyum gibi maddeleri neden olarak göstermiÅŸ. Aileleri ikna etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Güngör, “Bu maddelerin doÄŸal ortamda da bulunduÄŸunu, zararlÄ± etkilerine rastlanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aÅŸÄ±larda çok az bulunduÄŸunu, bu maddeler teorik olarak zararlÄ± gruba girdiÄŸi için aÅŸÄ± üretiminden çÄ±karÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yeni aÅŸÄ±larda özellikle civa gibi koruyucularÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendilerine anlattÄ±k. Israrla aÅŸÄ± yaptÄ±rmadÄ±lar. Biz de SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’na bildirdik. Bu tür durumlarda SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± dava açÄ±yor ailelere. Ancak bu davalar Anayasa Mahkemesinde reddediliyor. Çünkü yasalar bu aÅŸÄ±larÄ± zorunlu tutmuyor.” Nisan ayÄ±nda Meclise konuya iliÅŸkin yasa deÄŸiÅŸikliÄŸi taslaÄŸÄ± sunduklarÄ±nÄ± belirten Güngör, yasada çocukluk döneminde yapÄ±lmasÄ± gereken aÅŸÄ±larÄ±n zorunlu hale getirilmesini ve çocuÄŸunu aÅŸÄ± yaptÄ±rmaktan imtina eden kiÅŸilerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik deÄŸiÅŸiklikleri gündeme getirdiklerini söyledi. Güngör, bu yasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin acilen yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 15:57

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