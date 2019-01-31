Erdoğan, AKP'nin 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı. Ankara Spor Salonu'ndaki toplantıda 81 ilden 1297 aday tanıtıldı.

Katılımcılara seslenen Erdoğan, "Hiç endişe etmeyin. Dik duruyoruz, dikleşmiyoruz. İstanbul'da Binali Bey ile, Ankara'da Özhaseki Bey ile İzmir'de Zeybekçi Bey ile devam ediyoruz. Büyükşehirlerde yeni bir süreç başlatacağız. Cumhur İttifakı ile PKK terör örgütünün kol kola girdiği CHP, öbür tarafta malum partilere, artık söz söylememe gerek yok. İnşallah 31 Mart'ta gereken cevabı vermeye hazır mıyız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 maddelik manifestoyu açıklıyor https://t.co/TM7Ci5kvnm — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) 31 Ocak 2019

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ŞEHREMİNİ OLMAK GÖNÜL SAHİBİYSE OLUR"

"İnsan şehirler kurar, yollar, köprüler yapar, kıtadan kıtaya uzanır, uzaya çıkar ama gönlü ancak bir gönülde sükuta erer. Bir gönlü misafir ettiğinde varlığını hisseder. Gönlünde bir et parçasını değil alemi taşır. Şehri emanet görmek, şehri emanet almak, şehremini olmak ancak gönül sahibiyse olur. İşte o zaman gönülden gönle köprüler kurulur."

"NASIL OLDU DA BÖYLESİNE BİR HOYRAT ŞEHİRCİLİK GEÇMİŞİNE SAVRULDUK"

"BM verilerine göre şehirlerde yaşayan insan sayısı artarken, küresel ölçekte gelir dağılımı da bozuluyor. Yapay zeka gibi yeni teknolojiler, kimi belirsizlikleri beraber getiriyor. Ekonomik tahribat, dünyanın geleceğini daha çok tehdit ediyor. Etnik, kültürel ve dini ayrımcılık gibi demokrasiye meydan okuyan eğilimler yükselişe geçmiş durumda. Çarpık kentleşmeyle, terör olaylarıyla, buhranla, savaşla boğuşan dünyamız tarihi bir yol ayrımına gidiyor. Bu da bizi şehir ve medeniyet tasavvurumuz ile belediye hizmetlerimiz üzerine daha çok düşünmeye itiyor. Bizim gözümüzde şehirler kurucularının ve içinde yaşayan insanların aynası gibidir. Dünyayı ve hayatı nasıl idrak ediyorsak, yaşadığımız şehirlere de öyle şekil veririz. Ecdadımız 'Bir şehri sakin kılan, o şehrin sakinleridir' diyor. Peki nasıl oldu da böyle ince fikirli bir medeniyetten böylesine bir hoyrat şehircilik geçmişine savrulduk? Bize göre sıkıntının temelinde fıtratın bireysel hırslarla şekillendirilmesi yatıyor."

"TÜRKİYE UZUN SÜRE VİZYONSUZ, HASTALIKLI ZİHNİYETLER ELİNDE OYALANMIŞTIR"

"Mazisi ile barışık olamayan, geleceğini de sağlıklı bir şekilde inşa edemez. Türkiye, uzun bir süre yönetimine hakim olan vizyonsuz, öngörüsüz, istikrarsız, milletin derdiyle dertlenmediği için umarsız, hastalıklı zihniyetler elinde oyalanmıştır. Açık yüreklilikle kabul etmek gerekir ki; kadim şehirlerimiz dahil kendini bu hastalıktan kurtaramamıştır."

"EKSİKLERİMİZ VE HATALARIMIZ ELBETTE OLMUŞTUR"

"Bizler, AK Parti kadroları olarak şehirlerimizin ve ülkemizin hizmetine koştuk. Eksiklerimiz ve hatta kimi zaman hatalarımız elbette olmuştur, ancak Allah şahittir ki ülkemizi maddi ve manevi olarak kalkındırmak için çalıştık."

"YÜRÜYÜŞÜMÜZ GENİŞLEYEREK SÜRMÜŞTÜR"

"Şuna inanıyorum; bizimkisi bir aşk hikayesidir. Belediyelerde başlayan bu büyük yürüyüşümüz TBMM, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'nda sürekli gelişerek, genişleyerek sürmüştür. Hem belediyelerde hem merkezi idare kurumlarında gece gündüz ter döktük. Cumhuriyet tarihinde yapılanların kat kat üstüne koyduk."

"CHP ÇÖPTÜR, PİSLİK, ÇAMURDUR"

"AK Parti belediyecilikte çığır açmış, milletimizin gönlünde bu hizmetleriyle yer edinmiş kadrolarca kurulmuş bir partidir. AK Parti'nin temelinde halka hizmeti, Hakk'a hizmet sayan bir paradigma vardır. Bu ülkenin CHP'den tevarüs ettiği çamurla, çöple, çukurla mücadele etmek için yola çıktık. CHP çöptür, pislik, çamurdur. Böyle teslim aldık İstanbul'u. Ümraniye'deki vahşi çöp depolama alanının patlaması suretiyle 39 vatandaşımız orada öldüyse, bunun hesabının sorulması gerekir. Bunun hesabını ne soran oldu, ne sorulan oldu. Bunların önemine özellikle vurgu yapmak istiyorum. Ankara da böyleydi. Buraları teslim aldık, aldıktan sonra İstanbul değişti. Ankara değişti. İşte teslim alınmayan yerlerde susuzluk devam ediyor. Buyurun işte İzmir."

"İSTANBUL EN TEMİZ ŞEHİR SEÇİLDİ"

"2014'te marka şehirler hedefledik. Her şehrimizin bölgesinin, ülkemizin ve dünyanın önemli bir markası haline gelebilmesi amacıyla yola çıktık. Bakın Habitat 2 toplantısında İstanbul en temiz şehir seçildi."

"HEDEFİMİZ MİLLETİN SANDIKTA OYUNU ALMAK"

"Hedefimiz önce milletin gönlünü kazanmak, sonra sandıkta oyunu almak. 31 Mart 2019'dan başarıyla çıkmak için geçmişte yaptığımız hizmetlerle yetinmiyoruz, yeni projeler geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönem şehirlerimiz için de kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri açıklayacağız. Bakanlıklarımızdan en küçük belediye birimlerimize kadar şehirlerimize dair tüm planları, projeleri, bu strateji belgeleri üzerinden takip edeceğiz."

"DEĞERLENDİRME MERKEZİ KURUYORUZ"

"Kısa vadeli hedefleri her yıl, orta vadeli hedefleri belediye başkanlarımızın görev tarihlerinin bitiminde, uzun vadeli hedefleri de 2023, 2053 vizyonlarımızla birlikte değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bunun için bir izleme, bir değerlendirme merkezi kuruyoruz. Tecrübe ve bilgi paylaşımından tasarruf ve şeffaflığa kadar. Pek çok faydasını göreceğimize inandığım bu sisteme belediyelerimizi de dahil edeceğiz. Belediye başkanlarımız halkımıza hakim olmak değil, hadim olmakla görevli olacak."

Erdoğan konuşmasının ardından 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı. Manifesto şöyle:

1- ŞEHİR PLANLARI

"Bu konuda uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemlerle hareket edeceğiz. Parsel bazlı planlara kesinlikle geçit vermeyeceğiz. Zorunlu hallerde yapılması gereken plan değişikliklerini halkın gözetiminde yürüteceğiz. Sivil toplum örgütlerinin görüşlerine başvuracak, milletimizin onayını alacağız. Potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirerek şehirlerimizi çekim merkezi haline getirecek projelere özel önem vereceğiz."

2- ALTYAPI VE ULAŞIM

"Bu konu çözülmeden şehirlerimizi gerçek anlamda bir şehir haline getirmeyeceğimize inanıyorum. Önümüzdeki dönem içme suyu, kanalizasyon gibi sorunları çözülmemiş hiçbir şehrimizi bırakmayacağız. Toplu taşıma projelerini hızlandırıp yaygınlaştırarak, şehirlerde yaşayan insanlarımızı trafikte boğulmaktan kurtaracağız. Sokaklarımızdaki araç istilasına son verip, kaldırımlarımızı sadece yayaların hizmetine sunacağız."

3- KENTSEL DÖNÜŞÜM

"Bu projelerimizi, şehirlerimizi çarpık yapılaşmadan kurtarmak için geliştireceğiz. Bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade alan bazlı kentsel dönüşümü tercih edeceğiz. Tek tip dönüşüm yerine, kültürel dönüşümle birlikte tasarlayarak yepyeni bir şehircilik hareketi başlatacağız. Millet kıraathanelerini mahallelerimize indireceğiz."

4- BENZERSİZ ŞEHİRLER

"Her şehrin kendi coğrafyası, tabiatına uygun gelişme modelleri haızlayacağız. Her birinin kendi hikayesi olan siluetini bozan projelere izin vermeyeceğiz. Tarihi yapıları ve mekanları gelecek nesillere miras bırakacağız. Şehirlerimizin herkese dokunacak mekanlarla donatılmasını sağlayacğaız."

5- AKILLI ŞEHİRLER

"Tüm akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz. Teknolojinin imkanlarını, özellikle yerli uygulamaları teşvik ederek halkımızın hizmetine sunacağız."

6- ÇEVREYE SAYGILI ŞAHİRLER

"Bununla, Rabbimizin bize emanet ettiği canlılarla bir hayat sürdürmeyi sağlayacağız. Halkımızın ailesiyle dinlenebileceği, vakit geçirebileceği millet bahçelerini tüm şehirlerimizde yaygınlaştıracağız. CHP aday çıkarmaya başladı, sen nasıl büyükşehir belediye başkan adayısın ya. CHP geçmişten ders almamış. Şimdi onun varisleri çöp dağlarıyla hareket ediyor. Aynı tuzağa bir daha düşmemeniz lazım."

7- SOSYAL BELEDİYECİLİK

"her şehrin kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna, büyüme alanlarına uygun gelişme modelleri hazırlayacağız. Sessiz yığınların sesi olacağız ve belediyecilik anlayışımızı buraya oturtacağız. Aile kurumunu güçlendirecek çalışmalarımızı öncelik haline getireceğiz. Aile danışma ve yaşam merkezleri, kadın ve gençlik merkezleri, spor merkezleri, kültür merkezleri, engelli ve yaşlı merkezleri gibi hizmetleri en küçük yerleşim yerlerine götüreceğiz.

8- YATAY ŞEHİRLEŞME

"Yeni dönemdeki şehircilik vizyonumuzun merkezinde bu yer alacak. Şehirlerimizi toprağa yakın duran, komşuluk anlayışını geliştiren yatay mimari ile inşa edeceğiz. Her şehrimizde pilot uygulamayla başlayıp, zaman içinde genişleterek ülkemizin her yerine götüreceğiz. Bu modele öncelik vereceğiz."

9- HALKLA BİRLİKTE YÖNETİM

"Belediyeyle ilgili kararlara şehir sakinlerinin, sivil toplum kuruluşlarını ve muhtarların katılımını sağlayacağız. Şehirli hakları bildirgesi hazırlayacağız. Yaşayan herkesin katılımıyla toplanacak şehir konseyleriyle kararları ortak bir akılla alacağız. Canlı yayın dahil herkese açık şekilde yapılması için tüm imkanların kullanılmasını sağlayacağız."

10- TASARRUF VE ŞEFFAFLIK

"Hangi kaynaktan gelirse gelsin belediye bütçesine giren her kuruşta herkesin hakkı olduğunu aklımızdan asla çıkarmayacağız. Yatırımlarımızı ve hizmetleri yaparken kullanılan kaynağı titiz bir şekilde değerlendirecek ve sonra adımlarımızı atacağız. Her faaliyetimizi milletimizin gözü önünde, her türlü bilginin, belgenin açık olduğu bir şekilde yürüteceğiz."

11- DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLER

değer üreten şehirlerle AK Parti belediyeciliğini bir üst aşamaya taşıyoruz. İnsanlarımızın ihtiyaçları çeyrek asırda çok değişti. Eskiden ihtiyaçlar temel hizmetlerle sınırlıydı. Şimdi her insanın ihtiyacının, yaşam standardının yükseltilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Şehirlerimizin gayrimenkul rantıyla değil, iyilik, merhamet, kültür, sanat ürünü eserlerle değerlenmesini sağlayacağız. AK Parti olarak bu konuda uzun süredir hazırlık yapıyoruz. (HABER MERKEZİ)