Karabağlar kentsel dönüşüm planı dördüncü kez iptal edildi

İzmir Karabağlar'da halkın itirazlarına rağmen bakanlık eliyle sürdürülmeye çalışılan kentsel dönüşüm planlarında bölge halkını sevindiren yeni mahkeme kararı geldi. Şehir Plancıları Odası ile birlikte açıklama yapan mahalle halkı kendilerinin dahil edilmedikleri planlara rıza göstermeyeceklerini açıkladı.

Bakanlar Kurulu kararı ile 2012 yılında riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan İzmir’in Karabağlar ilçesinin Cennetçeşme ve Limontepe semtlerindeki 16 mahalleyi kapsayan 540 hektarlık alana ait imar planları bir kez daha mahkemeden geri döndü.

Dönüşüm alanının içinde kalan ve 1. etap olarak adlandırılan Uzundere, Peker ve İhsan Alyanak Mahallelerini kısmen kapsayan 101.4 hektarlık alan için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4. kez askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planları iptal edildi.

Şehir Plancıları Odası tarafından açılan dava sonucunda İzmir 3. İdare Mahkemesi, hali hazırdaki planları, planların kademeli birlikteliği ilkesine, planlama ilke ve esaslarına, bölgenin jeolojik ve jeoteknik etüt raporuna, imar mevzuatı ve kamu yararına ve ulaşım planlaması ilkelerine aykırı bularak iptal etti. Yine iptal gerekçelerinin arasında donatı alanların eksik hesaplanması ve ayrıcalıklı yapılaşma hakkı tanıması da bulunuyor.

'İNŞAAT DURSUN, PLANLAMAYA HALK DAHİL EDİLSİN'

Mahkeme kararı bugün Limontepe Mahallesi'nde yapılan açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Karabağlar Mahalleler Birliği ile TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından birlikte yapılan açıklamada 101.4 hektarlık alandaki inşaat çalışmalarının iptal edilmesi istendi. Yeni planların da Karabağlar halkı başta olmak üzere, üniversitelerin ve odaların görüşlerinin alınarak hazırlanması istendi. Açıklamaya HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ile CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız da katıldı.

'RANT ODAKLI PROJELERLE MÜCADELE EDECEĞİZ'

Basın metnini okuyan Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Sekreteri Zafer Mutluer, halkın ve meslek kuruluşlarının katılımının sağlanmadığı planlara rıza göstermeyeceklerini belirterek “Kentsel dönüşüm projelerinin başarı düzeyini belirleyen en önemli etkenlerden biri planlama aşamasından itibaren halkın planlamaya katılımıdır. Merkezi ve yerel yönetim, meslek odaları, üniversiteler ve bölgede yaşayan yurttaşların sözünü söyleyeceği temel yaşam hakkının ön planda tutulduğu bir ‘dönüşüm modeli’ oluşturulduğu takdirde, sağlıklı ve yaşanabilir mekânların oluşması sağlanabilecektir. Merkezinde sakinlerinin olmadığı rant odaklı kentsel dönüşüm projeleriyle başta hukuki olmak üzere tüm alanlarda mücadele edeceğiz” dedi.

EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN BİRİ

Karabağlar’daki Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erden, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin, Devrim Mahallelerinin tamamı ile Yurtoğlu, Abdi İpekçi, İhsan Alyanak, Uzundere, Peker Mahallelerini kısmen kapsayan 540 hektarlık alan 31 Aralık 2012’de Bakanlar Kurulu Kararı ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında ‘riskli alan’ ilan edilmişti. Bu bölgede 100 bine yakın insan oturuyor. (HABER MERKEZİ)