İzmir Kemalpaşa'da seçim öncesi kentsel dönüşüm hamlesi

Metehan UD

İzmir

Yaklaşan yerel seçimler öncesi AKP’li Kemalpaşa Belediyesi, halkın karşı çıktığı kentsel dönüşümü başlatmak için meclisten karar çıkardı ve belediyeyi 5 milyon TL borçlandırdı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 2015 yılında ‘Afet riski altındaki alan’ ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Atatürk ve Soğukpınar Mahallelerinin imar planlarına halkın itiraz etmesine rağmen belediye çalışmalara başlamak için harekete geçti.

Belediyenin aralık ayı meclis toplantısında Atatürk Mahallesi’ndeki rezerv alanına 232 daire ve 2 adet ticari birim yapılması için karar çıkarıldı. Proje için, İller Bankasına 5 milyon TL borçlanılacak. Karar, AKP ve MHP’li meclis üyelerinin yanı sıra CHP’li meclis üyelerinin de desteği ile oy birliği ile geçti. İlk ihale 26 Aralık’ta yapıldı ancak tek şirketin katılmasından dolayı ertelendi, yakın zamanda ihalenin yeniden yapılması bekleniyor.

Bölgeye ait ilk planların mahkemesi devam ederken belediye mahkeme kararını boşa düşürmek için planları ufak revizyonlarla ikinci kez askıya çıkardı. Planlara karşı verilen itiraz dilekçesine belediyenin vereceği ret cevabı bekleniyor. Planlara bir kez daha dava açılacak.

‘HEYELAN BÖLGESİNE KONUT’

Kemalpaşa Soğukpınar ve Atatürk Mahalleler Birliği Başkanı Yavuz Artuğ, belediyenin bu hamlesini seçim yatırımı olarak değerlendirirken, CHP’li üyelerin onay vermesine de tepki gösterdi. Artuğ şunları söyledi: “Burada halk, evlerini tamir edemezken seçime 3-4 ay kala yollara taş döşenmeye başladı. 80 hektarlık alanda 6306 sayılı Yasa’yla kentsel dönüşüm olmasaydı 4 yılda 5 bin konutun neredeyse 2 bini baştan yapılırdı. Konut alanı dururken gidip heyelan bölgesinde yer alan rezerv alanına konut yapılıyor. Bu Kemalpaşa’nın gelişmesine zarar veriyor. Kemalpaşa’da yaklaşan yerel seçimlerde halk ile beraber çalışacak yerel yönetimler istiyoruz. Burada bakıyoruz muhalefet partisi de fırsat kaçmadan aynı şekilde belediyenin ihale kararını kendi genel merkezleriyle ters düşecek şekilde onaylıyorlar. İmar planları yargıdan dönecek ve kamu zararı oluşacaktır” dedi.