Bursa'da ithal edilen küçükbaş hayvanlarda veba tespit edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, ithal edilen koyunlarda veba hastalığının ortaya çıktığını ileri sürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sosyal medya hesabı Twitterdan yaptığı paylaşımda ithal edilen hayvanlarda veba hastalığının tespit edildiğini ileri sürdü.

Sarıbal, twitter hesabından “Şarbondan sonra veba ithal ettik. Bursa’da ithal edilen ve üreticilere dağıtılan küçükbaş (koyunlarda) hayvanlarda veba hastalığı nedeniyle ölümler gerçekleşti” paylaşımı yaptı.

İthal edilip Bursa'nın 15 ilçesindeki 300'ün üzerinde işletmeye gönderilen koyunlarda veba hastalığı görüldü. 55’in üzerinde koyun öldü.

Sorumluların hesap vermesini, mağdur edilen çiftçilerimizin de zararlarının karşılanmasını bekliyoruz. #Herkesicinchp pic.twitter.com/SZW80XmAvT — Orhan SARIBAL (@orhansaribalchp) 30 Ocak 2019

"TARIM BAKANI VE TARIM İL MÜDÜRÜ İSTİFA ETMELİ"

Konuyla ilgili bir aile işletmesine giderek açıklamalarda bulunan ve sosyal medya hesabından yayınlayan Sarıbal şunları söyledi: “Bir aile işletmesindeyim. Şu anda koyunlar var. Maalesef vebalı. Şarbonda yaşadığımız süreç şimdi veba ile karşımızda. Tarım Bakanlığı ne yazık ki aşılama işlemini zamanında yapmamakta. Aldığımız duyumlara göre bu vebalı hayvanların büyük kısmı ithal edildi. İthal sırasında bakanlığın yetkilileri arasında sorunlar yaşandığı, bu sorunlara rağmen, itirazlara rağmen bakanlığın ısrarla ithalatı yaptığı ve Bursa’da yaklaşık 15 ilçeye bunların dağıtıldığı, 300’ün üzerinde işletmeye bu hayvanların dağıtıldığı ve şu anda 55’in üzerinde ölümün olduğu, yetkililerin işletmelere gidip aşılama yaptığı çok net tanığıyız. Ne yazık ki yaşadığımız sorun bu. Bu bakanın, Tarım İl Müdürünün ve Valiliği hızlıca duyarlılığa çağırıyoruz. Bakanı istifaya, Tarım İl Müdürünü istifaya, bu konuda görevini yapmayan kim varsa bunlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasına, yapanın yanına kar kalmamasına çağırıyoruz.Mağdur çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesine derhal çaba gösterilmesini talep ediyoruz” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

T. Bakanlığı zamanında aşılama yapmıyor.

Vebalı hayvanların büyük bölümü, itirazlara rağmen, ithal edilmiş.

Tarım Bakanını, Tarım İl Müdürünü istifaya, ihmali olanlar hakkında da işlem yapılması için çağrıda bulunuyoruz.

Çiftçilerin mağduriyeti mutlaka giderilmeli.#herkesiçinchp pic.twitter.com/zzmUPwTB4M — Orhan SARIBAL (@orhansaribalchp) 30 Ocak 2019