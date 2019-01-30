Meral Akşener: Iğdır'ı HDP'ye teslim etmemek için aday göstermiyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, gazeteciler ile yaptığı toplantıda Iğdır’da aday göstermeyeceklerini açıkladı. İYİ Parti’nin aday göstermeme kararının gerekçeleri ise hayli ilginç.

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Meral Akşener, “Bizim aday çıkarmamız durumunda belediyenin HDP'li olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Madem Iğdır’da HDP ile yarışacak bu sistem, biz Iğdır’da aday çıkarmayacağız. Bu yüzden AKP veya MHP'li bir belediye başkanının olmasında sakınca görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

2014 yerel seçimlerinde HDP, 18 bin 168 oyla Iğdır’da birinci parti olarak çıkarken, MHP 17 bin 442 oyla ikinci, AKP ise 4 bin 490 oyla üçüncü parti olmuştu. (HABER MERKEZİ)