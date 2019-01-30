30 Ocak 2019 13:30

Af Örgütü: Filistin’deki savaş suçları turistik eğlence değildir

Uluslararası Af Örgütü turizm şirketlerinin Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini körüklediğini söyledi.

Af Örgütü: Filistin’deki savaş suçları turistik eğlence değildir

Fotoğraf: Pixabay

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    Uluslararası Af Örgütü bugün bir açıklama yayımlayarak Airbnb, Booking.com, Expedia ve TripAdvisor isimli büyük şirketlerin Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini körüklediğini söyledi. Örgütün açıklamasına göre, internet üzerinden rezervasyon yapmayı sağlayan bu şirketler, Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan İsrail yerleşimlerinde yüzlerce oda ve etkinlik ilanı yayınlıyor. Af Örgütü’nün “İstikamet: İşgal” başlıklı raporunda, internet üzerinden rezervasyon şirketlerinin hukuka aykırı İsrail yerleşimlerinde turizmi destekleyerek yerleşimlerin varlığına ve genişlemesine katkı sağladığı belgelendi.

    DÖRT ŞİRKET HUKUKA AYKIRI DURUMDAN KAZANÇ SAĞLIYOR

    Yapılan açıklamada şöyle denildi: “İsrail’in İşgal Altındaki Filistin Toprakları’na İsrailli sivilleri yerleştirmesi uluslararası insancıl hukukun ihlali ve savaş suçudur. Buna rağmen, dört şirket, yerleşimlerdeki faaliyetlerini sürdürüyor ve hukuka aykırı bu durumdan kazanç elde ediyor. Raporuda incelenen yerleşimlerden biri, Han el-Ahmer Bedevi köyüne iki kilometreden daha az bir mesafede yer alan ve turizm merkezi olarak gelişen Kfar Adumim. İsrail Yüksek Mahkemesi, Han el-Ahmer köyünün İsrail güçleri tarafından tamamen yıkılmasına yeşil ışık yakmıştı. Kfar Adumim ve civarındaki diğer yerleşimler, yerel Bedevi topluluğuna yönelik insan hakları ihlallerinin temel nedenidir.”

    “İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE KATKI SAĞLIYORLAR”

    Af Örgütü Küresel Ölçekli Tematik Konular Direktörü Seema Joshi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İsrail’in Filistinlilere ait topraklara hukuka aykırı biçimde el koyması ve yerleşimleri genişletmesi, çok büyük acıları kalıcı hale getiriyor. Filistinliler evlerini terk etmeye zorlanıyor, geçim kaynakları yok ediliyor ve içme suyu gibi temel haklarından yoksun bırakılıyor. Airbnb, Booking.com, Expedia ve TripAdvisor, kendilerine paylaşımı ve karşılıklı güveni örnek aldıklarını iddia ediyor, ancak yerleşimlerde sürdürdükleri ticari faaliyetlerle insan hakları ihlallerine katkı sağlıyorlar” dedi.

    Joshi, sözlerini şöyle sürdürdü: “İsrail hükümeti yerleşimlerde gelişimini sürdüren turizm endüstrisini yerleşimlerin varlığını ve genişlemesini meşrulaştırmanın bir yolu olarak kullanırken, internet üzerinden rezervasyon şirketleri de bu amaca ortak oluyor. Söz konusu şirketlerin işgal altındaki topraklarda yer alan hukuka aykırı yerleşimlerdeki tüm ilanlarını kaldırarak insan haklarını savunmasının zamanı geldi. Savaş suçları turistik eğlence değildir.” (DIŞ HABERLER)

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