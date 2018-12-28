Türkiye ve İspanya'dan İsrail'in Batı Şeria kararına kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamarda İsrail'in, Batı Şeria'da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesi kınandı.

TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin Türkiye Dışişlerinden yapılan açıklamada "İsrail'in, Batı Şeria'da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle:

"İsrail’in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz. İlgili Birleşmiş Milletler kararları ile Dördüncü Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuku pervasızca çiğnemeye devam eden İsrail'in bu yasa dışı kararını reddediyoruz."

İSPANYA'NIN AÇIKLAMASI

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının Batı Şeria'da 2 binden fazla konut inşa edilmesine onay vermesinin, İspanya tarafından geçmişte olduğu gibi bir kez daha kınandığı bildirildi.

İsrail'in son günlerde Batı Şeria'da konut inşa edilmesine ilişkin kararlarının "Filistin Devleti'nin geleceğini ciddi şekilde yıpratan bir siyaset olduğu ve iki devletli çözümü tehlikeye attığı" vurgulandı.

İspanyol hükümeti, İsrail'e, uluslararası hukuk ile bağdaşmayan yasa dışı konut inşasına son vermesi çağrısında bulundu.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ YERLEŞİM KARARI

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria’da 2 bin 191 yeni konut inşa etme kararı aldığını duyurmuştu.

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi planının İsrail'de Nisan 2019'da yapılacak erken seçim öncesinde gündeme gelmesi dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önceki aylarda yaptığı açıklamalarda, mevcut hükümetin, Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerine "en fazla destek veren" hükümet olduğunu belirtmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla İsrailli yerleşimci ikamet ediyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ise 220 bin İsrailli yerleşimcinin kaldığı 18 yerleşim birimi bulunuyor. (DIŞ HABERLER)