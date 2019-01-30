Sofuoğlu'nun 'senatör' kartvizitini bastıran personele inceleme

Meclis Başkanlığının AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun “senatör” yazılı kartvizitini bastıran personelle ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.

ŞENTOP: PERSONEL ISRAR ETTİ

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in soru önergesini yanıtlarken "senatör" yazısının teamüllere uygun olmadığının Sofuoğlu’nun sekretaryasına bildirildiğini belirtti. Şentop, “Ancak milletvekilinin personeli tarafından yapılan ısrar üzerine personel tarafından basımı yapılmıştır” dedi.

KÜRTÇE KARTVİZİT TALEBİ NEDEN REDDEDİLDİ?

HDP Hakkâri Milletvekili Sait Dede de TBMM Basımevi Hizmetlerine iletilen Türkçe ve Kürtçe kartvizit talebinin reddedildiğini belirterek, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a önergeyle nedenini sordu. Şentop, Yıldırım adına “Başkanlığımız basımevine zaman zaman farklı dillerde gelen kartvizit baskı talepleri teamüller çerçevesinde ele alınmaktadır” yanıtını verdi. (HABER MERKEZİ)

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