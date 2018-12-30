30 Aralık 2018 12:22
Son Düzenlenme Tarihi: 30 Aralık 2018 13:22

Kenan Sofuoğlu, teyzesinin oğlunu danışmanı yapmış

AKP Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 'emir erlerim' diye fotoğraflarını paylaştığı danışmanlarından birinin teyzesinin oğlu olduğunu söyledi.

Kenan Sofuoğlu, teyzesinin oğlunu danışmanı yapmış

Ekran görüntüsü Instagram'dan alınmıştır. 

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    Kendisine ‘senatör’ sıfatıyla kartvizit bastıran, Meclise ve partisinin toplantısına Lamborghini'yle gelen, TBMM'deki odasında ayaklarını masasına uzatıp karşısında 'el pençe divan duran' danışmanlarının fotoğrafını "emir erlerim" diye paylaşan AKP Milletvekili Kenan Sofuoğlu yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a konuşan Sofuoğlu, paylaştığı fotoğraf nedeniyle üzgün olduğunu söylerken "Biri teyzemin oğlu olan danışmanlarımın…" ifadesini kullandı.

    Sofuoğlu’nun Ahmet Hakan'ın köşesine taşıdığı açıklamaları şöyle:

    "Ben o hareketi yapacak adam değilim. O fotoğraf benim hatamdır. Bu hatamdan dolayı özür diliyorum. Çok üzgünüm. Bu yaşananlardan dolayı inan ki üç gündür uyku uyumuyorum.

    O fotoğraf, benim Meclis’teki şahsıma ait özel odamda çekildi. Bazıları sanki Meclis Genel Kurulu’nda çekilmiş gibi yansıtıyorlar. Öyle değil.

    Motosiklet sporcularının sorunlarının çözümü için bütün gün Ankara’da bakanlıklarda görüşmeler yaptım. Sonra da Meclis’teki makam odama geldim. Yorulmuştum. Ayağımı masaya uzattım. Fotoğraf çekiyordum. Biri teyzemin oğlu olan danışmanlarımın, 'abi şunu sosyal medyada paylaş' demeleri üzerine fotoğrafı paylaştım. Ayağımın gözüktüğünün farkında değilim. O anda başka telefonlar geldiği için fark edemedim. Toplam dört dakika kaldı o fotoğraf.

    Ben siyasete yeni girdim. Bu işin acemiliği var biraz. Partimin sorumluluğu var. Tek başıma olsam o kadar önemli değil. Ama sorumluluklarım var. O yüzden üzgünüm.

    Benim siyaset yapmaya ihtiyacım yok. İyi bir hayatım vardı benim. Ankara süreci benim için stresli, sıkıntılı bir süreç. Tek amacım spora hizmet etmek. Bunun için elimden geleni yapıyorum.

    Üç gündür uyku uyumuyorum. Her şey üst üste geldi, geliyor. Ne yapsam, ne desem yeni bir tartışma doğuyor. Partime zarar vermek istemiyorum. Kilitlenmiş durumdayım. Ben her şeyi karşılıksız bırakıp gittim Ankara’ya... Belki de bu nedenle üstüme bu kadar gelinmesi zoruma gidiyor."

    'DANIŞMANIMIN İSTİFASINI İSTEDİM'

    Sofuoğlu ayrıca bir danışmanının istifasını istediğini belirterek "Danışmanım sosyal medyada beni savunan ama bütün milletvekillerini de töhmet altında bırakacak bir açıklama yapmış. İstifasını istedim. Bir süre bu tartışmalardan uzak kalmak istiyorum" dedi.

    Sofuoğlu'nun danışmanı Semih Bostanoğlu, milletvekillerinin danışman maaşlarından pay aldığını iddia ettiği açıklamasının ardından istifa etmişti. (HABER MERKEZİ)

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