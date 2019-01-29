CHP'li Öztrak'dan Tunç Soyer yanıtı: Çaresizliğin kendisidir

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı devam ederken açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın 1998'de imzalanan Adana Mutabakatı'na Rusya dönüşünde atıf yapmasının, Rusya'nın emriyle bu anlaşmanın karşı tarafı olan Suriye yönetimini muhatap almaya hazırlandığını gösterdiğini söyledi. Öztrak, “Saray, CHP'yi ve Dışişleri Bakanlığındaki yetkin kadroları dinlemiş olsaydı Putin'den akıl almak ya da emir almak zorunda kalmazdı." diye konuştu.

"HANGİ BÜYÜMEDEN BAHSEDİYORLAR?"

Ekonomide daralma beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "2019'da kaliteli büyümeye odaklandık." dediğini hatırlatan Öztrak, "Olmayan büyümenin kalitesi nasıl olacak? Bunu bir anlatsınlar. Ekonomide gökyüzü daralmış, millet kendini fırtınalı bir denizin ortasında kaptansız kalmış bir gemide hissediyor, bunlar hangi kaliteden, hangi büyümeden bahsediyorlar anlamak mümkün değil." diye konuştu.

İktidarın "Döviz kuru düşüyor, kriz bitti dediğini" aktaran Öztrak, şunları kaydetti:

"Kur neden düşüyor? Çünkü ekonomi durdu, ekonominin dövize ihtiyacı kalmadı. Dövize ihtiyacımız kalmamasına rağmen duran bir ekonomide dünya piyasalarından tefeci faiziyle borçlanıyorlar. Bu aldıkları borçları da kamu bankaları aracılığıyla döviz piyasalarına veriyorlar, dövizi daha da aşağı çekmek için uğraşıyorlar. Ekonomi durduktan sonra döviz düşmüş, faiz düşmüş neye yarar? Bunların bildiği bir tek şey var, ekonomiyi, borcu borçla çevirerek, mahalle baskısıyla, zabıta tedbirleriyle götürmek ama millet perişan, üretici, işçi, esnaf perişan. Yaşananların sorumlusu ise onlara göre ya dış güçler ya soğan depoları ya marketler ya da pazarcılar. Kendilerinin hiçbir sorumluluğu yok. Bunları söyleyen 16 yıldır iktidarda."

"KİMSEDEN BİR ŞEY GİZLEMİYORUZ"

Öztrak, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorunlarını yanıtladı. "HDP'nin belediye başkan aday çıkarmaması CHP-İYİ Parti ittifakına destek olarak değerlendiriliyor. Bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, şunları ifade etti:

"Bizim kiminle iş birliği, kiminle ittifak yaptığımız genel başkanlarımız tarafından açıklandı. Biz kimseden bir şey gizlemiyoruz ama kimse bizden niyet okumamızı beklemesin. 'Bir yerlerden ben aday çıkarmıyorum' diyorsa bir parti, o onun kendi iç işidir. CHP ve İYİ Parti milli bir iş birliğini gerçekleştirmişlerdir. Şimdi bu iş birliğinin sandıkta çok büyük bir milli mutabakata dönmesini bekliyoruz. Bu çerçevede başta Adalet ve Kalkınma Partisine oy verenler olmak üzere MHP'ye de HDP'ye de diğer tüm partilere de oy veren seçmenlerin oylarına talibiz. 57 milyon seçmenin tamamının oyuna talibiz."

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik eleştirilerin" sorulduğu Öztrak, "Tunç Soyer, İzmir'de çok ciddi heyecan yaratan ve tüm İzmirlileri kucaklamaya hazır olan, İzmir'in hiçbir ilçesi arasında ayrım yapmadan, İzmir'de dünyanın en gelişmiş yaşam standartlarını gerçekleştirebilecek bir kadroyla harekete geçiyor. İzmirliler de bunu görmüş vaziyette. İktidarın ve onun bekçisinin telaşı da bundan. İnsanların geçmişine, babasına, sülalesine bakıp buradan bir husumet çıkarmaya çalışmak çaresizliğin kendisidir." yanıtını verdi.

"CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifasına" ilişkin soruya karşılık Öztrak, bunları kamuoyu önünde tartışarak milletin gerçek dertlerinin unutulmasını istemediklerini, bunların CHP'nin iç işleri olduğunu dile getirdi. (AA)