29 Ocak 2019 16:09

Galatasaray’da forvet transferi borsası

Galatasaray, ara transfer döneminin son günlerinde forvet transferini tamamlamaya çalışıyor. Forvet listesinde kimler var?

Galatasaray’da forvet transferi borsası

Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

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    Ara transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Galatasaray’da forvet transferi çalışmaları sürüyor.

    24 Ağustos 2018’de Bafetimbi Gomis’i 6 milyon avro karşılığında Al Hilal’e gönderen ve o günden bu yana forvet transfer etmeye çalışan Galatasaray’da gündemde çok sayıda isim var.

    Ara transfer döneminin başladığı 1 Ocak’tan bu yana Alan Carvalho (Guangzhou Evergrande), Benjamin Tetteh (Sparta Prag), Ze Luis (Spartak Moskova), Wilfried Bony (Swansea City), Paul Onuachu (Midtjylland), Franco Di Santo (Schalke 04), Felipe Caicedo (Lazio), Mbaye Diagne (Kasımpaşa), Vagner Love (Beşiktaş), Loic Remy (Lille), Habib Diallo (Metz), Kostas Mitroglou (Marsilya), Divock Origi(Liverpool) gibi isimler sarı-kırmızılıların gündemine geldi.

    Yaz döneminde Gomis’in yerini dolduramayan ve ara transfer dönemi başında tek santrforu Eren Derdiyok’u da kadro dışı bırakan Galatasaray’da transfer döneminin bitimine 2 gün kala en çok konuşulan isimler Guangzhou Evergrande’den Alan Carvalho, Sparta Prag’dan Benjamin Tetteh, Kasımpaşa’dan Mbaye Diagne, Spartak Moskova’dan Ze Luis ve Marsilya’dan Kostas Mitroglou.

    Galatasaray, ara transfer döneminde Ozan Kabak’ı 11 milyon avro, Garry Rodrigues’i ise 10 milyon 250 bin dolara göndermişti. Marcao’yu 4 milyon avronun üzerinde bir bedelle kadrosuna katan Galatasaray’da Fatih Terim’in 2 forvet transferi istediği belirtiliyor.

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, forvet transferine ilişkin son açıklamasında "4-5 olası futbolcudan olumlu şeyler aldık. İnşallah yine bir terslik olmaz. Biz hayırlı olacağına inanıyoruz. İnşallah camiamıza ve taraftarlarımıza, olası en iyiyi, en uygun şartlarla getireceğiz. Hiç kimse bize baskıyla, tehditle, küfürle, fiziki tehditle Galatasaray'ın parasını sokağa attıramaz" dedi.

    Ligde 19 maçta 37 gol atan Galatasaray'ın, Kasımpaşa ile birlikte sezonun en çok gol atan takımı olduğunu da belirtelim.

    Galatasaray’ın anlaşmaya en yakın olduğu iddia edilen forvet oyuncularının künyeleri ise şöyle:

    ALAN CARVALHO

    29 yaşındaki Brezilyalı santrfor, 1.83 boyunda. Fluminense’de parladıktan sonra Red Bull Salzburg’a transfer oldu. 88 maçta 59 gol attıktan sonra 11.1 milyon avroya Çin’in Guangzhou Evergrande takımına geçti. Burada 66 maçta 37 gol attı. 2018’de çıktığı 12 lig maçında 13 gol attı. Alan Carvalho için konuşulan bonservis bedeli 3.5 milyon avro.

    MBAYE DIAGNE

    27 yaşındaki Senegalli santrfor, 1.91 boyunda. 2013’te Juventus’un kadrosuna dahil olduktan sonra Ajaccio, Lierse, Al-Shabab, Westerlo’ya kiralandı. 2015/16 sezonunda Macaristan Ujpest takımıyla 14 maçta 11 gol attıktan sonra Çin kulübü Tianjin TEDA’ya transfer oldu. Burada 44 maçta 16 gol kaydetti ve Kasımpaşa’ya geldi. Kasımpaşa’da çıktığı 34 maçta 32 gol attı. Diagne için Kasımpaşa’nın 12 milyon avro istediği belirtiliyor.

    ZE LUİS

    28 yaşındaki Brezilyalı santrfor, 1.85 boyunda. 2009’da Portekiz’in Gil Vicente takımıyla çıkış yaptı, 26 maçta 14 gol attı. Braga’ya transfer oldu. Gil Vicente ve Videoton’a da kiralandığı 4 yıllık Braga döneminde 74 maçta 25 gol attı. 2015’te geldiği Spartak Moskova ile toplam 75 maça çıktı, 22 gol kaydetti. Ze Luis için 7.5 milyon avroluk bonservis bedeli isteniyor.

    BENJAMIN TETTEH

    21 yaşındaki Ganalı forvet, 1.93 boyunda. Fiziğine göre hızlı ve hareketli bir isim olan Tetteh, listedeki diğer isimlerin aksine 9 numaradan çok kanat forvet olarak oynuyor. Geçtiğimiz yıl Bohemians’ta 20 maçta 2 gol attı. Bu sezon Sparta Prag’la 19 maçta 9 gol kaydetti. Tetteh için Sparta Prag’ın 8-10 milyon avro gibi rakamlar gündeme geldi.

    KOSTAS MITROGLOU

    30 yaşındaki Yunan golcü, 1.88 boyunda. Olympiakos’la yaptığı çıkışın ardından 2014’te 11 milyon sterline Fulham’a transfer oldu. Premier Lig’de bekleneni veremeyince yeniden Olympiakos’a kiralandı. 2015/16 sezonunda Benfica’ya geldi, 60 maçta 36 gol attıktan sonra 15 milyon avroya Marsilya’ya geçti. Gomis’in yerini doldurmak üzere geldiği Marsilya’da 2 sezonda 32 maçta 12 gol attı. Mitroglou’nun kiralık olarak transfer edilmesi gündemde. (SPOR SERVİSİ)

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