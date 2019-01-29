Tunç Soyer, babası üzerinden dönen "12 Eylül" tartışmasına yanıt verdi

İzmir'de CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Tunç Soyer'i belirlemesine ilişkin konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Mesele baba-oğul değil, tarihin yüküne cevap verilmeli" dedi. Soyer ise 12 Eylül döneminde askeri savcı olan babası üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

MHP ve İYİ Parti, 12 Eylül darbesi döneminde ülkücüleri yargılayan askeri savcı Nurettin Soyer'in oğlu olması nedeniyle Tunç Soyer ismine karşı açıklamalar yapmıştı.

ÇELİK: TARİHİN YÜKÜNE CEVAP VERİLMELİ

Tartışmaya dahil olan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, de "Mesele baba-oğul değil, tarihin yüküne cevap vermeli" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise "Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin deyimiyle beş benzemezin bir araya geldiği zillet ittifakı, İzmir'de 'MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davasının' ideolojik takıntılı iddia makamının oğlunu aday göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti tarafından aday gösterilmesi, cumhuriyet tarihine kara bir leke olarak düşmüştür" dedi.

SOYER: O GÜN ÜZERİNDEN BUGÜNE DAİR BİR ŞEY ÇIKARMAK DOĞRU DEĞİL

İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'yu ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soyer, 12 Eylül döneminin çok acı dolu olduğunu kaydederek "Tamamen dış güçlerin içinde olduğu bir dönem. Darbeye o dönemde biz tabii ki karşı çıktık. Darbe ile ilgili bir şeyi tartışmanın manası yok, yanlıştı; ama kardeş kanı dökülüyordu. İnsanlar birbirini boğazlıyordu, öldürüyordu. Vahşi bir dönemdi, kırıcı ve üzücü bir dönemdi. Ama o dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak, hiç doğru değil. Eski yaraları kaşımanın faydası yok. Bugün yepyeni bir Türkiye, yepyeni bir dünya, yepyeni bir kent için uğraşmak gerekiyor. Onları geride bırakmak gerekiyor" diye konuştu

Bundan sonra herkesle kucaklaşacaklarını vurgulayan Soyer, "Aslında herkes herkesle kucaklaşıyor; ama siyaset ayrıştırıyor. Buna izin vermeyeceğiz" dedi. (HABER MERKEZİ)

İYİ Parti'den Tunç Soyer açıklaması: Teşkilatımız tepkiyle karşıladı

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'ya ziyaret

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer: Büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz