29 Ocak 2019 12:43
Son Düzenlenme Tarihi: 29 Ocak 2019 13:28

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'ya ziyaret

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, Başkan Aziz Kocaoğlu'yu makamında ziyaret etti.

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CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'ya ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve  CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer | Fotoğraf: DHA

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    CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Başkan Aziz Kocaoğlu'yu makamında ziyaret etti. Kocaoğlu, Soyer'in seçim çalışmasına her türlü desteği vereceklerini söyledi. Soyer de Kocaoğlu'ya, "Size çok ihtiyacımız var" dedi. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soyer, 12 Eylül döneminde askeri savcı olan babası üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. 12 Eylül döneminde darbeye karşı çıktıklarını öne süren Soyer, "Eski yaraları kaşımanın faydası yok" ifadesini kullandı.

    CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ile birlikte Başkan Aziz Kocaoğlu'yu ziyaret etti. Kocaoğlu, konuklarını kapıda karşıladı. Soyer çiftini makamında ağırlayan Başkan Kocaoğlu, hep birlikte çalışıp, başaracaklarını söyledi. Bütün hedeflerinin İzmir'de CHP'nin iktidarını sürdürmek, daha fazla ilçe almak olduğunu aktaran Kocaoğlu, "Umuyorum, 2014'teki gibi olmaz. Hepimize düşen görev, harç olup, bütün örgütü harekete geçirmek. Hedefe kilitleyip, bu 2 ayı çok iyi değerlendirerek, ne yapabileceksek elimizden ne geliyorsa gücümüz neye yetiyorsa hem partililik görevi hem de vicdani sorumluluk ile çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

    Aziz Kocaoğlu, bundan sonraki süreçte de CHP için çalışacağını belirterek, "Tabi ki bizim ne bir yere gitmemiz söz konusu ne de başka bir yerden aday olmamız söz konusu. Biz partimize yıllardan beri belediye başkan adayı olsak da olmazsak da çalıştık. CHP'nin bir neferi olarak nasıl çalıştıysak bundan sonra da öyle çalışacağız. Tunç beyin seçim çalışmasına her türlü desteği vereceğiz. CHP'nin başarısı için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Bundan gayrısı düşünülemez" dedi.

    Soyer, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci'yi Kemeraltı'nda yemek yemeye davet edeceğini de belirterek, "Bugün arayacağım, daveti yapacağım. O zaman cevabı hep beraber duyarız" dedi.

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    SOYER: DARBEYE KARŞI ÇIKTIK

    Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'yu makamında ziyaret ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç Soyer, 12 Eylül döneminde askeri savcı olan babası üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. 12 Eylül döneminin, çok acı dolu olduğunu hatırlatan Soyer, "Tamamen dış güçlerin içinde olduğu bir dönem. Darbeye o dönemde biz tabi ki karşı çıktık. Darbe ile ilgili bir şeyi tartışmanın manası yok, yanlıştı; ama kardeş kanı dökülüyordu. İnsanlar birbirini boğazlıyordu, öldürüyordu. Vahşi bir dönemdi, kırıcı ve üzücü bir dönemdi. Ama o dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak, hiç doğru değil. Eski yaraları kaşımanın faydası yok. Bugün yepyeni bir Türkiye, yepyeni bir dünya, yepyeni bir kent için uğraşmak gerekiyor. Onları geride bırakmak gerekiyor" diye konuştu.

    Bundan sonra herkesle kucaklaşacaklarını vurgulayan Soyer, "Aslında herkes herkesle kucaklaşıyor; ama siyaset ayrıştırıyor. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

    "MERKEZDEKİ KAVGALAR UMRUMUZDA DEĞİL"

    Genel siyaset ve yerel siyasetin apayrı şeyler olduğunu belirten Soyer, "Biz merkezde yürütülen siyaset ile uzaktan yakından ilişkili olmayacağız. Yerel yönetim bambaşka parametreler, bambaşka dinamiklerle yürüyen bir siyaset anlayışı. Herkesi kucaklamayı gerektiren bir şey. O nedenle merkezde yürütülen çatışmalar, kavgalar, itişmeler bizim umurumuzda değil. Onun dışındayız. Herkesi kucaklayacak çalışma yürüteceğiz" diye konuştu.

    PROJELERLE İLGİLİ TAVRI, SİYASİ DEĞİL TEKNİK OLARAK NİTELENDİRDİ

    İzmir'de Körfez Geçiş Projesi, Karşıyaka Stadı projelerinin sorun oluşturduğuna yönelik eleştiriler üzerinden bunlara karşı nasıl tavır takınacağı sorulan Soyer, "Bunlar siyasi değil, tekniktir ve onların üzerinden çalışmak gerekiyor. Teknikten kastım şu; buna karşı çıkmak veya taraftar olmak bir siyasi tercih gibi görünüyor. Bizim böyle siyasi tercihimiz olamaz. Gerçekten İzmir'e fayda ediyor mu, etmiyor mu; teknik anlamda bunun gerçekten sonuçları ne? Ona bakarak karar vereceğiz" yanıtını verdi.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile yaklaşık yarım saat baş başa görüşen Tunç Soyer, "Çok keyifli bir görüşmeydi. Aziz başkan son derece pozitif ve bütün kalbi ile inanıyor. 'Bu parti bana 15 yıl görev verdi. Ben bu partinin kurumsal kimliğine son derece sadık bir insanım ve o ne gerektiriyorsa onu yaparım' noktasında. Bu da bize çok cesaret veren bir nokta. Aziz başkanın sahip olduğu bilgi, birikim, tecrübe, İzmir'de kimsede yok. O çok kıymetli bir şey. Biriktirdiği her ne varsa bizim için kullanacak, bize el verecek. O nedenle çok mutluyum. Ben iyi bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum. Çok ciddi bir temiz siyasete, iyi siyasete dair özelim var. Onu hissediyorum" diye konuştu.

    Tunç Soyer, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nden ayrıldı. (DHA)

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