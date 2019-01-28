İzmir adayı Tunç Soyer: Heyecan verici, yepyeni bir şey yaratacağız

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, “Çok heyecan verici, yepyeni bir şey yaratacağız, toplumda biriken muazzam bir enerji var, bunu çok doğru yerlere taşıyacağız” dedi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Soyer, Adnan Menderes Havalimanı'nda, kendisini karşılamaya gelen gruba teşekkür etti.

Gördüğü heyecan karşısında yorgunluk hissetmediğini dile getiren Soyer, “Çok heyecan verici, yepyeni bir şey yaratacağız, toplumda biriken muazzam bir enerji var, bunu çok doğru yerlere taşıyacağız” diye konuştu.

İYİ PARTİ’YE YANIT

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın, “Soyer'in aday gösterilmesi parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır” açıklamasının sorulması üzerine Soyer, “O, iki genel merkezin aralarında yapacakları bir çalışma, benimle ilgili bir şey değil. Genel Başkanlar değerlendirecek” ifadesini kullandı. (İzmir/AA)

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