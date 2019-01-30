CHP'de Kadıköy belirsizliği sürüyor

CHP'nin İstanbul'daki kalelerinden Kadıköy'de belediye başkan adayının kim olacağına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

MYK toplantısı sonrası ismi pazar günkü Parti Meclisi (PM) toplantısına sunulan Şerdil Dara Odabaşı'nın bir kez daha oylanmasının gündemde olduğu belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre pazar günkü toplantıda Odabaşı'nın 29 ret, 1 çekimser oya karşın 30 oyla kabul edilmesiyle ilgili bazı üyelerin PM Çalışma Yönetmeliği kapsamında itirazları bulunuyor.

Yönetmelikteki “Kararlar aksi bir kural yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır” hükmü kapsamında Kadıköy adayının aldığı 30 oyun 60 kişinin bulunduğu PM’de salt çoğunluk olmadığı, salt çoğunluğun 31 oy olduğu belirtiliyor.

CHP’de bu konuda farklı görüşler dile getirilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tartışmaları sonlandırmak için gelecek PM toplantısında Kadıköy adayını tekrar oylamaya sunma eğiliminde olduğu belirtiliyor.

NUHOĞLU: MEVCUT ADAY PM'DE REDDEDİLDİ

Öte yandan PM'de adı oylamaya sunulmayan mevcut belediye başkanı Aykurt Nuhoğlu Cumhuriyet'ten Ali Açar'a verdiği demeçte, “Tüzüğe göre mevcut aday PM’de reddedildi. Yani salt çoğunluk sağlanamadı. Genel merkezin bu iddiayı devam ettirdiğini düşünmüyorum. Eğer ısrar ederlerse ben de Kadıköylüler de hakkını arar. Mevcut adayın ayrıca bir daha oylanmaması gerekiyor. Çünkü bir irade tecelli etti. İkinci sefer karar verin demek baskıdır” dedi.

Nuhoğlu, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun istifa edip görevine yeniden dönmesini de “Tamamen şovdur. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Adaylar belirlenmeden önce istifa etseydi doğruluğuna inanırdım. Peki istifa ettikten sonra neden geri dönüyor. İl Başkanı gerekli sorumluluğu taşımamıştır” sözleriyle yorumladı.

Nuhoğlu, "Başarısız olduğu için aday gösterilmediği" yorumuna da şu sözlerle tepki gösterdi: "Bizi başarısız olarak gösterenler kriteri neye göre belirliyorlar. Biz 5 yıl boyunca Kadıköy’ü sosyal demokrat partinin kitabına uygun şekilde yönettik. Başarısız olarak adlandıranlar açacaklar o kitaba bakacaklar. Parti üyeleri kendi belediye başkan adaylarını seçemiyorsa CHP yönetimi kendini değerlendirsin. Ben ve diğer aday adaylarının da aday olma hakkı var. Buna karar verecek olan 61 tane PM üyesidir” dedi.

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ŞERDİL DARA ODABAŞI KİMDİR?

Şerdil Dara Odabaşı 12 Kasım 1973'de Urfa'da doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek öğrenimine başladı. Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nun İstanbul Üniversitesi Temsilciliği'ni ve Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 3D (Dayanışma, Demokrasi, Değişim) Hareketi derneğinnin kuruluşunda görev aldı ve Genel Sekreterlik görevini yürüttü.

1994 Yerel Seçimleri'nde merkez seçim ofisinde görev yapan Odabaşı, Oğuz Kaan Salıcı'nın 2011 yılında CHP İstanbul İl Başkanı seçildiği dönemde İl Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2012 yılında tekrar seçilerek, İl Başkan Vekili ve seçim hukuk işlerinden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında Murat Karayalçın'ın İstanbul İl Başkanlığı döneminde CHP İstanbul İl Sekreteri olarak görev aldı. İl yönetiminde çalıştığı farklı dönemlerde başta 2014 yerel ve 2015 genel seçimleri olmak üzere seçim hukuk işleri ve kampanya yönetiminde farklı görevlerde bulundu.

Odabaşı, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) üyeliği'nin yanı sıra farklı sivil örgütlerle de çalışmalar yürütüyor.

1999 yılında kurduğu hukuk bürosunda serbest avukat olarak çalışan Şerdil Dara Odabaşı, evli ve iki çocuk babası. (HABER MERKEZİ)

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