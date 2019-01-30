"Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun istifasını istiyor" iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifasını istediği öne sürüldü. İki ismin, bugün CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştireceği ileri sürüldü. Kaftancıoğlu, Parti Meclisi (PM) toplantısı esnasında istifa etmiş daha sonra istifasını geri çekmişti.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre gelecek PM toplantısında geri kalan adayların tamamının belirlenmesi hedeflenirken, bazı üyelerin salt çoğunluğu taşımadığı gerekçesiyle itiraz ettiği Kadıköy adayının da tekrar oylanmasının gündemde olduğu belirtiliyor.

Bu kapsamda İstanbul’un Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Cevat Durak’ın tekrar PM’ye getirileceği kaydediliyor. Son PM toplantısında geri çekilen İstanbul’un ilçelerinden Şişli ve Silivri, İzmir’in ilçelerinden Buca ve Bayraklı adayları tekrar ele alınacak.

PM’de geri çekilen Muğla’nın Bodrum ve Antalya’nın Akseki ilçelerinin de gündeme geleceği ifade ediliyor.

Geri çekilen ilçelerin yanı sıra İstanbul’un Beyoğlu, Küçükçekmece, Maltepe adaylarının da belirlenmesi bekleniyor.

KAFTANCIOĞLU TARTIŞMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kritik PM toplantısı esnasında istifasını açıklayan, daha sonra istifasını geri çeken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da görevden alınması talimatı verdiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun bugün Kaftancıoğlu ile genel merkez binasında görüşeceği belirtiliyor. (HABER MERKEZİ)

CHP'de PM toplantısında belli olan belediye başkan adaylarının listesi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifasını geri çekti