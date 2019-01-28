Tuzla tersaneler bölgesinde yakıt tankeri yandı: 2 işçi öldü

Tuzla Gemi Tersanesinde tamire gelen yakıt tankerinde yangın çıktı. Yangında 2 işçi hayatını kaybetti. 12 işçi yaralandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandralı gemide meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi yaralanmıştır" denildi.

Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Saat 14.30 sıralarında çıkan yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangında yaralalanlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 2 kişinin öldüğü belirtildi. Açıklamada, "Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandralı LR2 Posedion isimli gemide meydana gelen yangın, 110 İtfaiye ekiplerince söndürülmüştür. Yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi yaralanmıştır" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan yangınla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında delil tespiti için gerekli çalışmalar yapıldığı öğrenildi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)