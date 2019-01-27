Canan Kaftancıoğlu kimdir?
27 Ocak 2019 akşamı CHP'den istifasını açıklayan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kimdir?
Fotoğraf: İbrahim Maşe/DHA
Canan Kaftancıoğlu, 1972 yılında Ordu'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamlayan Kaftancıoğlu, 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak görev yapan Canan Kaftancıoğlu, 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Adli Tıp ihtisasına başladı.
TİHV(Türkiye İnsan Hakları Vakfı) ‘de vaka taraması yaparak “İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi” isimli teziyle ihtisasını tamamlayan Canan Kaftancıoğlu, 2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında İl başkan vekilliği, basından sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürdü.
Ocak 2018'de CHP İstanbul il başkanlığına seçildi. Seçilmesi sonrası AKP'ye yakın medya organları tarafından düzenli olarak hedef alındı.
Görevindeki 1. yılını henüz doldurduğu dönemde 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının belirleneceği Parti Meclisi toplantısı esnasında istifasını açıkladı. (HABER MERKEZİ)
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