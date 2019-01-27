Gebze'de işçi çocukları film gösterisinde buluştu

Kocaeli Gebze'de direniş ve grevde olan Flormar, İzocam ve Eksen Makine işçilerinin çocukları, Evrensel'in katkılarıyla düzenlenen film gösteriminde buluştu.

Petrol-İş Gebze Şubesinde gerçekleştirilen film gösterisinde çocuklar Küçük Prens'i izledi, patlamış mısır yedi. Film gösterimi sonrası kitap hediyelerini de alan çocuklar doyasıya eğlendi.

Film gösterimi öncesi Evrensel adına konuşan Veli Polat, çocuklara izledikleri filmi başka arkadaşlarına da anlatmalarını önerdi. İşçilerin sadece hak arama eyleminde, grevde, direnişte yanlarında olmadıklarını belirten Polat, "Çocuklarımızın da yanındayız, onları bir nebze mutlu edebilirsek ne mutlu bize. Küçük Prens'i izlerken düşünün, onu buraya gelemeyen arkadaşlarınıza da anlatın, paylaşın" dedi.

'ANNE VE BABANIZ SİZİN İÇİN MÜCADELE EDİYOR'

Şahin'in ardından konuşan Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz, direnişte ve grevde olan işçilerin çocuklarını mutlu etmenin önemine değindi. Çocuklara seslenen Akyüz, "Anne ve babalarınız sizin geleceğiniz için, siz daha iyi şartlarda yaşayasınız diye mücadele ediyor. 258 gündür sendika hakları için direnen Flormar, 10 gündür grevlerini sürdüren İzocam ve direnerek kazanan Eksen Makine işçileri aramızda, anne ve babalarınız burada. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evrensel Gazetesi'ne bu anlamlı etkinlik için kapımızı açtık, onlara da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Patlamış mısır eşliğinde Küçük Prens'i izleyen çocuklar filmin sonunda hediyelerini de aldı. Evrensel Basım Yayın Çocuk Kitaplığı'ndan oluşan kitapları alan çocuklar, keyifli bir gün geçirdi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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