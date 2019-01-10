Gebze Eksen Makina işçileri haklarını almak için direnişe başladı

Gebze Tavşanlı Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) Eksen Makina'da çalışan işçiler, ücretlerin ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle direnişe başladı. Eksen Makina Patronu Besim Tahincioğlu'nun kriz bahanesiyle bir süredir üretime ara verdiğini belirten işçiler, çalışan işçilerin maaşlarının da 3 aydır ödenmediğini söylüyor.

PATRON BASKIYI ARTIRARAK İŞÇİLERİ YILDIRMAYA ÇALIŞIYOR

Özellikle geçtiğimiz senenin eylül ayından bu yana işyerinde saldırının ve baskının arttığını vurgulayan işçiler, patronun "Servisler artık sadece E-5 üzerinden geçecek, ona göre kendinizi hazırlayın" diyerek kendilerini yıldırmaya çalıştığını aktardı. Servis güzergahlarının değiştirilmesiyle 45 dakikaya yakın yürümek zorunda kalan işçiler, zaten düzensiz ve yarım ödenen maaşların son 3 aydır hiç ödenmediğini belirtti.

Büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler, bugün patronla yaptıkları görüşmede alacaklarını istedi. Fabrika Patronu Besim Tahincioğlu'nun işçilere "Para yok, ödeme yapmıyoruz" demesi üzerine işçiler, haklarını almak için fabrika önünde direniş başlattı.

Besim Tahincioğlu tarafından 2006 yılında satın alınan Eksen Makina, Arçelik ve Arzum gibi markalara fason olarak küçük ev aletleri (çay makinesi, kahve makinesi, tost makinesi, buharlı ütü vb.) üretimi yapıyor. Fabrikada örgütlü sendika ise Türk-İş'e bağlı Türk Metal sendikası. (Gebze/EVRENSEL)