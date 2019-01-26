İzocam grevi 8. gününde: Taleplerimiz karşılansın

Kristal-İş Sendikası ile İzocam patronu arasında tıkanan toplusözleşme üzerine Kocaeli Dilovası ve Mersin Tarsus fabrikalarında başlayan grev 8. gününde devam ediyor. İşçiler, işten atılan arkadaşlarının işe geri alınmasını ve zam taleplerinin karşılanmasını istiyor.

7 İŞYERİNDE SENDİKALAŞMA MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Öte yandan TARİŞ, Cargill, Flormar, Babacanlar Kargo, Aydın Belediyesi ile Muğla ve Urfa TÜVTÜRK Taşıt Muayene istasyonlarında sendikalaşma mücadelesi devam ediyor.

Bursa Orhangazi’de 1999 yılında nişasta bazlı şeker ve hayvan yemi üretmeye başlayan Amerika’nın gıda devi Cargill’de TÜRK-İŞ’e bağlı Tekgıda-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan 14 Cargill işçisinin eylemi 282. gününde. Kocaeli Gebze’de TÜRK-İŞ’e bağlı Petrol-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan 132 Flormar işçisinin Gebze Organize Sanayi Bölgesinde başlattıkları direniş ise 257’inci gününde devam ederken İzmir’de DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan TARİŞ işçilerinin sendikalaşma ve işe iade mücadelesi 81 günü geride bıraktı. Muğla’da bulunan TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonunda çalışan ve DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan işçilerin sendikalaşma mücadelesi 167’inci, Urfa TÜVTÜRK’te ise 68. gününde devam ediyor.

DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası’na üye oldukları için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından işten atılan işçiler 202 gündür Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İmar A.Ş. önünde ‘Efeler işe iade edilsin’ sloganıyla eylemlerine devam ediyor.

Antep’te TÜRK-İŞ’e bağlı TÜMTİS Sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan ve açtıkları işe iade davasını kazanan Babacanlar Kargo Şirketi çalışanı 9 işçinin direnişi 518’uncu gününde devam ediyor. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)