KayyÄ±m yetkisiz sendika ile sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±

DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesine yetkisi bulunmayan Memur-Senâ€™e baÄŸlÄ± BEM-BÄ°R-SEN ile Sosyal Denge SÃ¶zleÅŸmesi imzaladÄ±.

DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesi’ne atanan kayyÄ±m, üye sayÄ±sÄ± nedeniyle toplu iÅŸ sözleÅŸmesinde yetkili olmayan hükümete yakÄ±n Memur SendikalarÄ± Konfederasyonu’na (Memur-Sen) baÄŸlÄ± Belediye Özel Ä°dare ÇalÄ±ÅŸanlarÄ± BirliÄŸi SendikasÄ± (BEM-BÄ°R-SEN) ile “Sosyal Denge SözleÅŸmesi” imzaladÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

Ä°NTERNET SAYFASINDAN DUYRULDU

Belediyeye ait internet sitesinden duyurulan sözleÅŸme, belediyede görev yapan tüm memur ve sözleÅŸmelileri kapsadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. SözleÅŸme DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesine atanan kayyÄ±m Cumali Atilla ile BEM-BÄ°R-SEN Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Medeni Sevinç ve sendikanÄ±n DiyarbakÄ±r Åžube BaÅŸkanÄ± Mehmet Zeki YaÄŸmur arasÄ±nda imzalandÄ±.

Ä°mza töreninde konuÅŸan Atilla, sözleÅŸme kapsamÄ±nda KasÄ±m 2018 ile Mart 2019 tarihleri için imza attÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za en iyi imkânÄ± sunmaya gayret ediyoruz. SözleÅŸmeyle personele her ay ‘sosyal denge tazminatÄ±’ adÄ± altÄ±nda en üst sÄ±nÄ±rdan ödeme yapÄ±lacak” dedi.

YETKÄ°SÄ°Z SENDÄ°KA Ä°LE SÖZLEÅžME Ä°MZALANDI

Öte yandan 4688 sayÄ±lÄ± kanun gereÄŸi toplu iÅŸ sözleÅŸmesinin en çok üyeye sahip sendika ile yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtiliyor. Ancak sözleÅŸme DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesinde 341 üyesi bulunan KESK’e baÄŸlÄ± Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri SendikasÄ± (TÜM BEL-SEN) yerine 140 üyesi bulunan BEM-BÄ°R-SEN ile imzalandÄ±.

TÜM BEL SEN: YASAL SÜREÇ BAÅžLATACAÄžIZ

Konuyla ilgili Evrensel’e konuÅŸan Tüm Bel Sen DiyarbakÄ±r Åžube Yöneticisi Baki ÖndeÅŸ, “Åžuan biz yetkili sendikayÄ±z. Bizim 341 üyemiz var. OnlarÄ±n 140 üyesi var. Sosyal haklarla ilgili biz anlaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için bizden habersiz Memur-Sen’i çaÄŸÄ±rÄ±p onlarla anlaÅŸmÄ±ÅŸlar. DolayÄ±sÄ±yla böyle bir ÅŸeye haklarÄ± yok. Hukuken yasal deÄŸildir. Biz bu durumla ilgili yasal süreç baÅŸlatacaÄŸÄ±z” dedi.

ÜYELERE BASKI Ä°DDÄ°ASI

MA’da yer alan habere göre; Ä°mzalanan geçersiz sözleÅŸmeyi geçerli hale getirmek amacÄ±yla DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesinde çalÄ±ÅŸan ve TÜM BEL-SEN üyesi memurlarÄ±n sendikalarÄ±ndan istifa edip BEM-BÄ°R-SEN’e üye olmasÄ± için daire baÅŸkanlarÄ± tarafÄ±ndan baskÄ± kurulduÄŸu iddia edildi.

TEHDÄ°TLE GÜNDEME GELMÄ°ÅžTÄ°

Belediyelere kayyÄ±m atanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DiyarbakÄ±r merkez ilçe belediyeleriyle ilçe belediyelerinde üye sayÄ±sÄ±nÄ± hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yükselten BEM-BÄ°R-SEN, TÜM BEL-SEN’e üye memurlarÄ±, isimlerini Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) eklemekle tehdit edip istifaya zorlamasÄ±yla gündeme gelmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

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