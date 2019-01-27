Temelli: Batı illerinin adaylarını çok yakında açıklayacağız

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli; genel merkez binasında toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.



Temelli, Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle 81 gündür açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı (DTK) ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in tahliye edilmesine ilişkin konuştu. Güven’in tahliyesiyle hukuksuzluğun bir kısmının kalktığını ancak cezaevlerinde hala tutuklu seçilmişlerin ve onlarca siyasetçinin olduğunu hatırlatan Temelli, “Leyla Güven’i ziyaret ettik. Açlık grevini kararlı bir şekilde sürdüreceğini ifade etti. Açlık grevleri, tecrit son bulana kadar devam edecek. Açlık grevinin ölümlere neden olmaması ve arkadaşlarımızı yitirmememiz için iktidara sesleniyoruz. Talepler çok nettir. Tecridi sonlandırın. 5 Nisan 2015’ten bugüne süren ağırlaştırılmış tecrit meselesi, ciddi bir insan hakları ihlalidir. Aile görüşü yoktur, avukat görüşü yoktur” ifadelerini kullandı.

“ADANA MUTABAKATI İLE DEĞİL BARIŞ YOLU İLE”

Türkiye’nin Ortadoğu’ya dönük politikalarını da eleştiren Temelli, şunları söyledi: “Bakın bugün Ortadoğu’yu yangın yerine çevirenler her başları sıkıştığında yeni yeni formül arayışlarına giriyorlar. İlkesizlik, had safhada. Adana Mutabakatı denilen bir şey yeniden önümüze getiriliyor. Bu düzenlemeyle içine düştükleri çıkmazı yeniden Türkiye halklarına ve Kürt halkına dayatmaya çalışıyorlar. Bu yol yol değildir, bu büyük bir çöküştür. Biz Adana Mutabakatı ile değil, artık barış ile yolun açılacağına inanıyoruz. Bu tür yöntemlerden uzaklaşılması çağrısını buradan bir kez daha yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Batı illerine yönelik çalışmaların da sona doğru gelindiğini söyleyen Temelli, batı illerinde gösterilecek adayları yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını aktardı. Temelli, “Belli istisnaları gözeteceğimizi dile getirmiştik. Radikal demokrasi anlayışı gereği bütünlüklü bir mücadeleyi önemsiyoruz. STK’lar, demokratik çevrelerin görüşleri çerçevesinde cesaretle adım atacağımızı ve sorumluluk alacağımızı ifade ettik. Bunun ötesinde diğer muhalefet partilerin gerçek bir muhalefeti büyütmek ve demokrasi safında yer almaları mümkünse bunu görmek istiyoruz. Ancak bu şekilde yol alabiliriz. HDP olarak bu konuda dayanışma göstereceğimizi ifade ederken, diğer muhalefet partilerinden bu konuda bir gelişme yaşanmamıştır” dedi. (MA)