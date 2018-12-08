KayyÄ±m belediyeyi seÃ§im ofisi gibi kullanÄ±yor

DiyarbakÄ±r Belediyesine atanan KayyÄ±m Cumali Atilla, aday olduktan sonra gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ± gerekirken seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± belediye binasÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesine atanan KayyÄ±m Cumali Atilla, AKP’den aday olduktan sonra istifa edip görevi bÄ±rakmasÄ± gerekirken seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hâlâ belediye binasÄ±nda yürütüyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019’da yapÄ±lacak yerel seçimde aday olmak isteyen devlet memurlarÄ±nÄ±n istifasÄ± için 1 AralÄ±k’Ä± son gün olarak belirledi. Bu kuralÄ±n Demokratik Bölgeler Partisine (DBP) ait belediyelere atanan ve “memur” statüsünde olan kayyÄ±mlar için de geçerli olduÄŸu belirtilirken, AKP’nin aday gösterdiÄŸi DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesi KayyÄ±mÄ± Cumali Atilla’nÄ±n istifa etmediÄŸi kaydedildi. KayyÄ±m, istifa etmediÄŸi gibi seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da belediye binasÄ±nda yürütüyor.

BELEDÄ°YEYÄ° KULLANIYOR

AKP’ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen dernekler ile ilçe kaymakamlarÄ± tarafÄ±ndan son günlerde sÄ±k sÄ±k ziyaret edilen Atilla, tüm kabulleri de, ayrÄ±lmasÄ± gereken DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesindeki makam odasÄ±nda gerçekleÅŸtiriyor. Yine, kayyÄ±ma ziyaretler belediyenin resmi web adresinde fotoÄŸraflarÄ±yla birlikte yayÄ±mlanÄ±yor. (DiyarbakÄ±r/MA)

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