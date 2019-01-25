Sürdor, Burak ve Arslan'ın resimleri Yani Akit'i rahatsız etti

Yeni Akit, Gülseren Südor'un "Ali Şir Nevaî Divanı", Yüksel Arslan'ın "Hamse-i Atâî" ve Cihat Burak'ın "Evliya Çelebi Seyahatnamesi" eserlerinin Taksim metro durağında sergilenmesini "rezalet" ve "kepazelik" olarak niteledi.

Yeni Akit'in "Taksim metrosunda çıplak kadın ve cinsel organ sergisi!" başlıklı haberinde "Ahlaksızlığı sanat adı altında yutturmaya çalışan sözde sanatçılar, zihinlerindeki pisliği çıplak kadın ve cinsel organ resmederek gün yüzüne çıkardı. Her yaştan vatandaşın gelip geçtiği metroda açılan rezil sergiye İstanbul Büyükşehir Belediyesinin izin vermesine de tepki gösterildi" ifadeleri kullanıldı.

Haberde resimlerin sergilenmesine tepki gösteren vatandaşların kimler olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmemesi ve görüş verdikleri iddia edilenlerin fotoğraflarının yer almaması dikkat çekti.

Ekran görüntüsü, yeniakit.com.tr'nin "Taksim metrosunda çıplak kadın ve cinsel organ sergisi!" başlıklı haberinden alınmıştır.

Ressamlar için hakarete varan ifadelerin kullanıldığı haberde, resimler mozaiklendi ve "sapık" olarak nitelendi. (MEDYA SERVİSİ)

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