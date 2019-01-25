Ankara'daki TOKİ işçileri kazandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde TOKİ inşaatında çalışan işçiler, yaklaşık 2 yıldır alamadıkları ücretleri için yaptıkları eylemi sonlandırdı.

Evrensel'e konuşan işçiler, Çevre ve Şehrcilik Bakanlığında yapılan toplantıda taleplerinin kabul edildiğini ve TOKİ'ye ait olan borcun hesaplarına yatırıldığını söyledi.

Bakanlığın kendilerine taşeron şirkete ait alacakları konusunda bir şey yapamayacaklarını söylediğini aktaran işçiler, pazartesi günü yapacakları basın açıklamasıyla detayları paylaşacaklarını açıkladı.

İşçiler, 22 Kasım 2018 tarihinde inşaat önünde eylem yapmaya başlamıştı.

2 Aralık gecesi polisler tarafından şantiye önünde kurdukları çadırları dağıtılan işçiler defalarca gözaltına alınmış ve şantiyenin bulunduğu sokağa dahi girmeleri engellenmişti. (Ankara/EVRENSEL)

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