Eylem yapan TOKÄ° iÅŸÃ§ileri 3. kez gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ÅŸirketin konkordato ilan etmesi ve TOKÄ°â€™nin Ã¼cretlerini Ã¶dememesi Ã¼zerine eylem yapan iÅŸÃ§iler bir kez daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

TOKÄ°'nin bir yÄ±ldÄ±r ücretlerini ödememesi üzerine eylem yapan iÅŸçiler 3. kez gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°ÅŸçiler ise gözaltÄ±lara raÄŸmen eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Ankara’da Mamak TOKÄ° 2. Etap inÅŸaatÄ±nda, ücretlerini alamadÄ±klarÄ± için direniÅŸe geçen iÅŸçiler, üçüncü kez gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Sabah saatlerinde polis, eylem yapan iÅŸçilere saldÄ±rarak 4 iÅŸçiyi gözaltÄ±na aldÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan iÅŸçiler, iÅŸlemleri yapÄ±lmak üzere emniyete götürülürdü.

DAHA ÖNCE 2 KEZ GÖZALTINA ALINMIÅžLARDI

Ä°ÅŸçiler, çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ÅŸirketin konkordato ilan etmesi ve TOKÄ°’nin de kendilerine ücretlerini vermemesi nedeniyle iÅŸ bÄ±rakmÄ±ÅŸlardÄ±. Ancak, polis 2 AralÄ±k'ta eylem yapan 7 iÅŸçiyi gözaltÄ±na almÄ±ÅŸ; iÅŸçiler, emniyette yapÄ±lan iÅŸlemlerin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 4 AralÄ±k'ta ise polis, eyleme yapÄ±lan destek ziyareti esnasÄ±nda biber gazÄ± ve plastik mermi kullanarak eylem yapan iÅŸçilere saldÄ±rmÄ±ÅŸ, 5 iÅŸçi ile destek ziyaretinde bulunan 4 Sosyalist Devrimci Gençlik üyesini gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. GözaltÄ±nan alÄ±nan 9 kiÅŸi emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Eylem yapan iÅŸçilerden Kerem Özkaya, "YapÄ±lan gözaltÄ±lar bizi eylemimizden vazgeçirmeyecek, hakkÄ±mÄ±zÄ± alÄ±ncaya kadar bu eylemi sürdüreceÄŸiz" dedi. (Ankara/EVRENSEL)

TOKÄ° iÅŸÃ§ileri 10 gÃ¼ndÃ¼r eylemde

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TOKÄ° iÅŸÃ§ileri serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 12:03

www.evrensel.net