ParasÄ±nÄ± alamayan TOKÄ° iÅŸÃ§ileri Ã§atÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±

Ankara Mamak’taki TOKÄ° 2. Etap inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan ve ücretlerini alamadÄ±klarÄ± için 21 gündür eylem yapan iÅŸçilerden ikisi, 2 .Etaptaki binalardan birinin çatÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Ä°nÅŸaat önüne gelen çevik kuvvet ekipleri, iÅŸçilere desteÄŸe gelenleri uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. Talepleri karÅŸÄ±lanmazsa atlayacaklarÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçilere diÄŸer iÅŸçiler de binanÄ±n önünde oturma eylemi yaparak destek veriyor.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘Ä°ÅžÇÄ°YÄ°Z, KÖLE DEÄžÄ°LÄ°Z. HAKLIYIZ AMA HAKKIMIZI ALAMIYORUZ’

Ä°ÅŸçiler, çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ÅŸirketin konkordato ilan etmesi ve TOKÄ°’nin de kendilerine ücretlerini vermemesi nedeniyle iÅŸ bÄ±rakmÄ±ÅŸlardÄ±. Bir yÄ±ldÄ±r ücret alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler, konkordato ilan eden ana yüklenici firmadan olan alacaklarÄ±nÄ±n da ÅŸirket sahibinin TOKÄ°’den çektiÄŸi avansa sayÄ±lmasÄ± nedeniyle TOKÄ°’den geçmiÅŸe dönük ücretlerini de alamadÄ±klarÄ±nÄ± söylediler. 22 KasÄ±m’dan beri TOKÄ° inÅŸaatÄ±nÄ±n önünde eylem yapan iÅŸçilere polis 2 - 4 ve 5 AralÄ±k’ta olmak üzere üç kez müdahale etmiÅŸ ve iÅŸçileri gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. GeçtiÄŸimiz günlerde sendikalarÄ± ve meslek odalarÄ±nÄ± ziyaret eden iÅŸçiler, öÄŸlen yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada “Ä°ÅŸçiyiz, köle deÄŸiliz. HaklÄ±yÄ±z ama hakkÄ±mÄ±zÄ± alamÄ±yoruz” demiÅŸti. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 19:29

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