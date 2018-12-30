Parasını alamayan TOKİ işçilerine 10 bin TL para cezası

Ankara'da ücretlerini alamadıkları için 39 gündür eylemde olan TOKİ işçileri, Kabahatler Kanunu kapsamında 10 bin TL para cezasına çarptırıldı.



Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), Ankara’nın Mamak ilçesindeki bin 312 konutluk projesinde çalışan 15 işçinin ücretlerini alamadıkları için başlattıkları nöbet eylemi, 39’uncu gününe girdi. Eylemdeki işçilerden Doğukan Özkaya, arkadaşlarıyla birlikte bugüne kadar toplam 9 defa gözaltına alındıklarını ve “Kabahatler Kanunu”na dayandırılarak kendilerine toplam 10 bin TL para cezası verildiğini söyledi.

ÇADIRLARI DAĞITILMIŞTI

Ücretleri ödenmediği için eyleme başlayan 15 işçinin daha önce de nöbet çadırına polislerce baskın düzenlenmiş ve işçiler gözaltına alınmıştı. Söz konusu baskında; Kerem Özkaya, Ömer Özkaya, Doğan Özkaya, Doğukan Özkaya, Muğdat Altuntaş, Ozan Demirtaş ve Erkan Demirtaş, “ateş yakmak ve çevreye zarar vermek” gerekçesiyle “Kabahatler Kanunu”na dayandırılarak 259 TL’lik para cezası kesildikten sonra serbest bırakılmıştı. (MA)

Sözler tutulmayınca yeniden eylem yapan 6 TOKİ işçisi gözaltına alındı