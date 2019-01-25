Öğrencisine cinsel istismarla suçlanan lise müdürü serbest bırakıldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, lise öğrencisi 17 yaşındaki S.T.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan okul müdürü T.O., serbest bırakıldı. Okul müdürü T.O., Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

İddiaya göre, Selçuk ilçesindeki bir lisede öğrenci olan ancak okulu bırakan S.T.'yi arayan okul müdürü, açık lise ile ilgili işlemlerinde yardımcı olacağını söyledi ve işlemlerin ardından S.T.'yi ormanlık alana götüren müdür çocuğa tacizde bulundu. S.T. kardeşini arayarak dialogları duymasını sağladı. Bunun üzerine S.T.'nin kardeşi, okul müdürünü arayarak ellerinde ses kayıtlarının olduğunu söyledi ve bunun üzerine okul müdürü S.T.'yi gideceği spor salonuna bıraktı.

Polis T.O.'yu gözaltına aldı. İfadesinde yaşanları anlatan 17 yaşındaki S.T., okul müdürünün daha önce de kendisini iki kez cinsel istismarda bulunduğunu ancak kimsenin inanmayacağını düşündüğü için anlatamadığını söyledi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen T.O., sevk edildiği Selçuk Adliyesi'nde savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. T.O., Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında da açığa alındı. (HABER MERKEZİ)

İzmir'de cinsel taciz sanığı ilk duruşmada tahliye edildi

'Öğretmen 3 öğrencisini taciz etti, müdür sakladı'