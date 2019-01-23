İzmir'de cinsel taciz sanığı ilk duruşmada tahliye edildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 11 ve 12 yaşlarında 2 kız çocuğuna, motosikletinin üzerinde cinsel organını göstererek, cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan B.A., ilk duruşmada tahliye edildi.

Geçen yıl aralık ayında okul çıkışı evlerine giden 11 ve 12 yaşındaki 2 kız çocuğunun yanına motosikletliyle yaklaştığı, pantolonunu indirip çocuklara cinsel organını gösterdiği ve göz kırptığı belirtilen B.A (41) gözaltına alınmış ve hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla dava açılmıştı.

Polisteki ilk ifadesinde iddiaları reddeden B.A, tiner kullandığı için hareketlerinin farkında olmadığını ileri sürmüş ve tuvaletini yaptığını söylemişti.

'POLİS BASKI YAPTI' DİYEREK İFADE DEĞİŞTİRDİ

DHA'nın haberine göre İzmir 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık B.A., mağdur kız çocukları ve aileleri ile taraf avukatları katıldı. Polisteki ifadesini değiştiren B.A., demircilik yaptığı için tinere maruz kaldığını, tiner kullanmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Hakimin sanığa, polisteki ifadesini okuyarak, neden değiştirdiğini sorması üzerine B.A. polisin kendisine baskı yaptığını ileri sürdü.

'TOPLUM İÇİN TEHLİKE ARZ EDİYOR'

Çocukların avukatı Suat İşler de sanığın verdiği ifadenin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Mağdurlar sanığı açıkça teşhis etmişledir. İkisi de yaşadığı olayın bilincindedir. Sanığın toplum için tehlike arz ettiğini düşünüyoruz. Müvekkillerimin yaşadığı korku ortadadır ve okullarına devam etmektedirler. Bu yüzden yargılama sonuna kadar sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istiyoruz" dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin idrar tutamama problemi olduğunu ve bazı ilaçlar kullandığını savundu.

MAHKEME TAHLİYE ETTİ

Mahkeme, sanığı, ilk duruşmada sanığın savunmasının alındığı ve toplanması gereken başka bir delil bulunmadığı gerekçesiyle tahliye etti. Duruşma ertelendi. (HABER MERKEZİ)

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