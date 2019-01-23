23 Ocak 2019 22:53

Tunus'ta öğretmenler çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor

Tunus'ta yüzlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yaptı.

Tunus'ta öğretmenler çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor

Fotoğraf: AA

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    Tunus'taki yüzlerce ortaokul ve lise öğretmeni, maaşlarına zam yapılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yaptı.

    AA'nın haberine göre, Tunus Genel İşçi Sendikasına (UGTT) bağlı Lise Öğretim Genel Sendikasının çağrısı üzerine Tunus'un birçok kentinde düzenlenen ve "Öfke Günü" adı verilen eylemlere yüzlerce öğretmen katıldı. Başkent Tunus'taki Eğitim Bakanlığı binası önünden başbakanlığa kadar yürüyen öğretmenler, maaşlarının artırılması, erken emeklilik ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

    "ERKEN EMEKLİLİK İSTİYORUZ"

    Eyleme katılan Fatıma isimli bir öğretmen, "Bugün hepimiz tek yumruk olduk ve talebimiz açık. Erken emeklilik istiyoruz." dedi. Fatıma ayrıca , okullardaki alt yapının iyileştirilmesini, eğitimde köklü bir reformun yapılmasını ve öğretmenlerin onurunun yeniden kazandırılmasını istediklerini dile getirdi.

    Lise Öğretim Genel Sendikasının Tunus Şubesi Genel Sekreteri Münir Hayreddin ise öğretmenlerin taleplerinin temelde, eğitim ve müfredat reformu ile okulların altyapısının iyileştirilmesi, erken emeklilik hakkının tanınması ve ücretlerin artırılması olduğunu söyledi. Hayreddin, öğretmenlerin haklarının verilmemesi durumunda eylemleri sürdüreceklerini ifade etti.

    Tunus'da öğretmenler son iki aydır aynı taleplerle dördüncü defa eylem düzenliyor.

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    NE OLMUŞTU?

    Tunus'ta ortaokul ve lise öğretmenleri Aralık 2018'den bu yana sınavları boykot ederek hükümetten taleplerini karşılamasını istiyor. Çok sayıda ortaokul ve lise öğretmeni, maaş artışı, erken emeklilik ve eğitim reformu talebiyle 9 Ocak'ta eylem yaparak dönem sonu sınavlarını boykot etmişti.

    Resmi verilere göre, Tunus'ta ortaokul ve lise seviyesinde 77 bin 260 öğretmen görev yapıyor. Tunus'ta bir öğretmenin maaşı bin 200 Tunus dinarından (yaklaşık 408 dolar) başlayarak kıdemine göre yükseliyor. (HABER MERKEZİ)

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