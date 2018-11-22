Tunusâ€™ta 700 bine yakÄ±n kamu emekÃ§isi greve gitti

Tunus'ta 24 saatlik genel greve giden kamu emekÃ§ileri, IMF dayatmalarÄ±na boyun eÄŸen koalisyon hÃ¼kÃ¼metini protesto etti.

Tunus’un en büyük sendikasÄ± Tunus Genel Ä°ÅŸçi SendikasÄ± (UGTT) hükümetle aylar süren görüÅŸmelerden sonuç alamayÄ±nca dün 24 saatlik genel greve gitti. 700 bine yakÄ±n emekçinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸen greve emekçilerin ailelerinin yanÄ± sÄ±ra ulaÅŸtÄ±rma, posta, petrol iÅŸçi sendikalarÄ±ndan da destek geldi.

SON YILLARIN EN BÜYÜK GREVÄ°

Grevin kamu hastanelerinin acil servisleri gibi hayati önem taÅŸÄ±yan hizmetler hariç, hastane ve saÄŸlÄ±k kurumlarÄ±nÄ±, ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteler ve diÄŸer eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±, belediyeleri ve bakanlÄ±klara baÄŸlÄ± merkezi ve yerel tüm müdürlüklerini etkiledi. Grevin ertelenmesi ya da iptalinin söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ± duyurulduktan sonra Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± bir gün süreyle öÄŸretime ara verildiÄŸini açÄ±klamak zorunda kaldÄ±.

Binlerce kiÅŸi, UGTT’nin çaÄŸrÄ±sÄ±yla baÅŸkentteki Bardo MeydanÄ±nda bulunan meclis binasÄ±nÄ±n önünde toplanarak “Ücret artÄ±ÅŸÄ± bir lütuf deÄŸildir”, “Tunus satÄ±lÄ±k deÄŸildir” sloganlarÄ±yla IMF dayatmalarÄ±na boyun eÄŸen koalisyon hükümetini protesto etti. Emekçiler, sÄ±k sÄ±k 2011’deki halk ayaklanmasÄ±nÄ±n en popüler sloganlarÄ±ndan olan “Ä°ÅŸ, özgürlük, ulusal onur” sloganÄ±nÄ± da attÄ±. Grevin 2013 yÄ±lÄ±ndan beri tüm sektörlerde yapÄ±lan en büyük grev, özellikle de, 26 Ocak 1978 grevinden bu yana yaptÄ±ÄŸÄ± en büyük kamu sektörü grevi olduÄŸu ifade edildi.

IMF POLÄ°TÄ°KALARINA TEPKÄ°

FotoÄŸraf: Yassine Gaidi/AA

UGTT 673 bin kamu emekçisi için, bu yÄ±l kamu ÅŸirketlerine verilene eÅŸit oranda ücret artÄ±ÅŸÄ± talep etmiÅŸ, her bir emekçi için ayda 15 ila 30 avro (17-34 ABD DolarÄ±) miktarlarÄ± arasÄ±nda deÄŸiÅŸen ücret artÄ±ÅŸÄ± için UGTT ileri ile BaÅŸbakan Yusuf Åžahit arasÄ±nda üç görüÅŸme yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Sendika lideri ile baÅŸbakan arasÄ±nda 13 Temmuz’da varÄ±lan mutabakat sonucu görüÅŸmelerin anlaÅŸmayla sonuçlanmasÄ± için 15 Eylül tarihinde uzlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 15 Eylülde anlaÅŸmaya varÄ±lamayÄ±nca UGTT 24 Ekim’de grev ilan etmiÅŸ, hükümetin tekrardan söz vermesi üzerine grev iptal edilmiÅŸti. Fakat hükümetin verdiÄŸi sözleri tutmamasÄ± üzerine sendika dün için tekrar grev çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

AFP’ye konuÅŸan UGTT yöneticisi Bouali Mbarki hükümetin 2019 bütçesini hazÄ±rlarken ücretleri arttÄ±rmayÄ± hesaba katmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek taleplerinin “Fiyatlardaki eÅŸi benzeri görülmemiÅŸ artÄ±ÅŸ, yurttaÅŸlarÄ±n alÄ±m gücündeki düÅŸüÅŸ ve günlük hayatÄ±n zorlaÅŸmasÄ±” ile sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±. SendikanÄ±n IMF baÅŸkanÄ± Christine Lagarde ile deÄŸil, Tunus hükümetinin baÅŸkanÄ±yla, baÅŸbakan Yusuf Åžahit ile müzakere yürüttüÄŸünü hatÄ±rlatan Mbarki, kükümetin “Ne söz vermiÅŸ olursa olsun hükümetin IMF’nin talimatlarÄ±na tabi olmadan bir çözüm bularak toplumsal istikrarÄ±” saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

IMF: KAMU HÄ°ZMETLERÄ°NDEN KESÄ°N

IMF 2016 yÄ±lÄ±nda Tunus’a 4 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na 2,8 milyar dolarlÄ±k bir borç vermiÅŸ, Nida Tunus lideri Yusuf Åžahit’in baÅŸbakan olduÄŸu Tunus hükümeti de bu borç karÅŸÄ±ÄŸÄ±lÄ±nda IMF’nin uygun gördüÄŸü ekonomik reformlarÄ± gerçekleÅŸtireceÄŸi sözünü vermiÅŸti. IMF reformlarÄ± bütçe açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kapatmak için kamu hizmetlerinden kesinti yapÄ±lmasÄ±nÄ± içeriyordu. IMF bir açÄ±klama yaparak Tunus makamlarÄ±nÄ± toplu ücretlerin artÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda uyararak, durumu kontrol altÄ±na almasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. (DIÅž HABERLER)

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