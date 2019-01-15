Tunus’ta işçi ve emekçiler greve hazırlanıyor

Genel İşçi Sendikaları ile hükümeti arasında ücret artışı ve sosyal yardımların düzenlenmesi konusunda yapılan görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı.

Tunus Genel İşçi Sendikaları ile hükümeti arasında ücret artışı ve sosyal yardımların düzenlenmesi konusunda yapılan görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı.

Tunus'ta yaklaşık 700 bin işçi Kasım ayında genel greve gitmiş koşullarda bir iyileşme söz konusu olmadığı için 17 Ocak'a da grev çağrısında bulunmuştu. Grev çağrısı sonrasında hükümet ile sendikalar arasında yapılan görüşmeler greve iki gün kala henüz bir sonuca ulaşmış değil. 17 Aralık'ta çağrısı yapılan greve ülke çapında ciddi bir emekçi katılımı bekleniyor. (DIŞ HABERLER)